नागपुरात महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी जोर; मनोनीत नगरसेवक पदांमध्ये संधीची मागणी

नागपूर : शहरातील राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या मागणीने आता जोर धरला आहे. शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) च्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर महानगरपालिकेत (NMC) मनोनीत नगरसेवक पदांमध्ये महिलांना प्राधान्य देण्याची ठाम मागणी केली आहे.
शहर महिला अध्यक्षा मनीषा पापडकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी महिलांना किमान ५० टक्के प्रतिनिधित्व देण्याबाबत तसेच मनोनीत नगरसेवक पदांवर संधी देण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले.
मनीषा पापडकर यांनी सांगितले की, नागपूर महानगरपालिकेत महिलांना पुढे आणण्यासाठी भाजपकडून यापूर्वीही अनेक सकारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. स्टँडिंग कमिटी, ट्रान्सपोर्ट कमिटीसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये महिलांना अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. त्यामुळे शिवसेनेनेही याच धर्तीवर पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
त्या पुढे म्हणाल्या की, महिला कार्यकर्त्यांना नगरसेवक होण्याची संधी मिळाल्यास त्या जनतेच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे समजून घेऊन त्यांचे निराकरण करू शकतात. तसेच पक्ष संघटनालाही तळागाळात बळकटी मिळेल. यासोबतच NMC निवडणुकांमध्ये महिलांना योग्य संधी न मिळाल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
या वेळी गायत्री वैद्य यांच्यासह अनेक महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या. सर्वांनी एकमुखाने महिलांना निर्णय प्रक्रियेत अधिक सहभाग देण्याची मागणी केली. मनोनीत नगरसेवकांच्या ८ जागांपैकी किमान २ जागा महिलांना देण्यात याव्यात, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याचे आश्वासन दिले. या संदर्भात डॉ. मनीषाताई कायडे यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.