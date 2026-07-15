Published On : Wed, Jul 15th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूरच्या प्रतापनगर चौकात पोलिसांना पाहताच पळणाऱ्या तरुणाला कारची धडक

Watch Live News
Advertisement

नागपूर : प्रतापनगर चौकात सोमवारी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. दोन गटांमध्ये वाद सुरू असताना एका तरुणाकडून दुसऱ्या गटाला धमकावले जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले.

पोलिसांना पाहताच संबंधित तरुणाने तेथून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रस्ता ओलांडताना भरधाव कारने त्याला जोरदार धडक दिली. या अपघातात तरुण जखमी झाला असून त्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

Gold Rate
July 13 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 42,800 /-
Gold 22 KT ₹ 1,32,500 /-
Silver/Kg ₹ 2,19,000/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

घटनेनंतर प्रतापनगर चौकात काही काळ नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत वाहतूक सुरळीत केली. या घटनेमागील नेमके कारण काय, तसेच दोन गटांतील वादाचे स्वरूप काय होते, याचा तपास प्रतापनगर पोलिसांकडून सुरू आहे.

Advertisement
Advertisement
Watch LIVE TV
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए बना बाइक चोर, आरोपी गिरफ्तार ...#nagpurnews

गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए बना बाइक चोर, आरोपी गिरफ्तार ...#nagpurnews

सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी के घर में हुई चोरी का खुलासा #NagpurNews #CrimeNews #theft #CrimeBranch

सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी के घर में हुई चोरी का खुलासा #NagpurNews #CrimeNews...

गौरक्षण आश्रम के बाहर खड़ी कार का कांच तोड़कर चोरी ...#maharashtranews #vidarbhanews #nagpurnews

गौरक्षण आश्रम के बाहर खड़ी कार का कांच तोड़कर चोरी ...#maharashtranews #vidarbhanews...

इथेनॉल विवाद पर बढ़ा सियासी संग्राम #nagpurnews #ethenol #nitingadkari #bjp #cybercrime #latestnews

इथेनॉल विवाद पर बढ़ा सियासी संग्राम #nagpurnews #ethenol #nitingadkari #bjp #cybercrime #latestnews

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges