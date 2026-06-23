Published On : Tue, Jun 23rd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूरात एमडी ड्रग्जविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई; 5.19 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

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नागपूर -पोलिसांच्या “ऑपरेशन थंडर” मोहिमेंतर्गत भांडेवाडी पोलिसांनी एमडी ड्रग्जविरोधात मोठी कारवाई करत एका आरोपीला अटक केली.

बीडडगाव-तरोडी रोडवरील सारस बार अँड रेस्टॉरंटजवळ सापळा रचून पोलिसांनी मारुती सुझुकी वॅगनआर कारची तपासणी केली असता चालक संदीप गुलाबराव हारोडे (रा. विनोबा भावे नगर, भांडेवाडी) याच्याकडून 4 ग्रॅम एमडी पावडर जप्त करण्यात आली.

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या कारवाईत एमडी ड्रग्ज, मोबाईल फोन, रोख रक्कम आणि वॅगनआर कार असा एकूण 5 लाख 19 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आरोपी आर्थिक फायद्यासाठी एमडी ड्रग्जची विक्री करण्याच्या उद्देशाने हे अमली पदार्थ बाळगत असल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे.

याप्रकरणी भांडेवाडी पोलिसांनी एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली असून ड्रग्जचा पुरवठा करणाऱ्या मुख्य तस्कराचा शोध सुरू आहे. पुढील तपास भांडेवाडी पोलीस करत आहेत.

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