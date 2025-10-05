पगारिया ग्रुप के युवा उद्योगपति के साथ 18 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी

नागपुर: शहर के एक युवा उद्योगपति अंकित उज्जवलकुमार पगारिया (31) के साथ लगभग 18.38 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। यह धोखाधड़ी ब्लैक ग्राम (उड़द) के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सौदे में की गई, जिसमें आरोपियों ने सौदा तय होने के बाद न तो माल भेजा और न ही रकम लौटाई।

पगारिया, जो पगारिया ओवरसीज़ प्रा. लि. और पगारिया फूड लैब प्रा. लि. के डायरेक्टर हैं तथा बारदवारी, कापसी, पारडी निवासी हैं, ने इस संबंध में इमामबाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस के अनुसार, यह धोखाधड़ी विवेक दिनोदिया, संगीता दिनोदिया, नरेश दिनोदिया और अनिल व्यास नामक चार आरोपियों द्वारा की गई है, जो सभी सिंगापुर में रहते हैं। शिकायतकर्ता का संपर्क आरोपियों से एक ब्रोकर शरद जैन, निदेशक पीएल ग्लोबल इम्पेक्स प्रा. लि. (म्यांमार और सिंगापुर) के माध्यम से हुआ था।

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2023 में पगारिया ने इन्हीं आरोपियों की कंपनी से दलहन खरीदी थी, जो सफल रही थी। इस भरोसे के आधार पर वर्ष 2024 में उन्होंने 2,000 टन उड़द खरीदने का करार किया, जिसकी कीमत 22,10,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 18.38 करोड़ रुपये) थी। रकम पूरी तरह आरोपियों के खाते में ट्रांसफर की गई, लेकिन मई 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच न तो माल भेजा गया और न ही धन वापस किया गया।

पुलिस ने पगारिया की शिकायत पर मामला दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2), 318(2), 318(4) और 3(5) के तहत जांच शुरू कर दी है। अधिकारी आरोपियों की तलाश में जुटे हैं और रकम की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।