Published On : Sat, Aug 9th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

रक्षाबंधनानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थिनीसह ब्रह्मकुमारी संस्थेच्या बहिणींकडून बांधली राखी

नवी दिल्ली : देशभरात शनिवारी रक्षाबंधनाचा सण पारंपरिक उत्साहात आणि आनंदात साजरा झाला. भावाबहिणीच्या नात्यातील आपुलकी, स्नेह आणि रक्षणाची भावना जपणाऱ्या या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही आपल्या निवासस्थानी हा सण उत्साहाने साजरा केला.

सकाळपासूनच 7, लोक कल्याण मार्गावरील पंतप्रधान निवासस्थानी शालेय विद्यार्थिनींची मोठी गर्दी झाली होती. विविध शाळांमधून आलेल्या विद्यार्थिनींनी पंतप्रधानांना राखी बांधत शुभेच्छा दिल्या. या वेळी मोदींनी प्रत्येकाशी संवाद साधला, त्यांच्या शिक्षणाबाबत विचारपूस केली आणि हलक्या-फुलक्या गप्पांमधून वातावरणात आनंद निर्माण केला. विद्यार्थिनींच्या चेहऱ्यावरील आनंद आणि अभिमान स्पष्ट दिसत होता.

फक्त विद्यार्थिनीच नव्हे, तर ब्रह्मकुमारी या आध्यात्मिक संस्थेच्या बहिणी देखील या विशेष भेटीसाठी आल्या होत्या. त्यांनीही पंतप्रधानांना राखी बांधून सणाचा आनंद द्विगुणित केला. मोदींनी त्यांच्याशीही आत्मीयतेने संवाद साधला आणि बंधुत्व, एकात्मता आणि संस्कार यांचे महत्त्व अधोरेखित केले.

देशभरातील नागरिकांप्रमाणेच पंतप्रधानांनीही रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या. “हा सण आपापसातील प्रेम, स्नेह आणि परस्पर संरक्षणाच्या भावनांना बळकट करणारा आहे,” असे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या या कार्यक्रमाने रक्षाबंधनाचा आनंद, संस्कृतीचे मूल्य आणि भावनिक बंध यांचे सुंदर चित्र उभे राहिले.

