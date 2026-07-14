No Power Supply in Parts of Nagpur on Wednesday: Check If Your Area Is on the List

Advertisement

Nagpur, July 14: To strengthen, modernize, and ensure a safer electricity distribution network, MSEDCL (MahaVitaran) will undertake essential maintenance and infrastructure upgrade works across the Mahal, Congress Nagar, and Civil Lines divisions on Wednesday, July 15, 2026.

The scheduled works include laying new underground cables, shifting transformers for flyover construction, installation of new Vacuum Circuit Breakers (VCBs) at substations, tree trimming, and other critical maintenance and repair activities. As a result, power supply will remain temporarily suspended in several localities.

Mahal Division

Power supply will remain interrupted:

Gold Rate July 13 ,2026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 1 42,800 /- Gold 22 KT ₹ 1,32,500 /- Silver/Kg ₹ 2,19,000/- Platinum ₹ 88,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

8:00 AM to 12:00 Noon: Tulshibag, Model Mill, Anandam area, D-Mart vicinity, Saraipeth, Siraspeth, Ashok Chowk, Gulababa Ashram, Mangpura, Kashibai Mandir, Bhosale Vihar, Rahatekar Wadi, Dasara Road, Gujarwada, Naik Road, and Anandam Society.

Tulshibag, Model Mill, Anandam area, D-Mart vicinity, Saraipeth, Siraspeth, Ashok Chowk, Gulababa Ashram, Mangpura, Kashibai Mandir, Bhosale Vihar, Rahatekar Wadi, Dasara Road, Gujarwada, Naik Road, and Anandam Society. 7:00 AM to 11:00 AM: SUSBDE area, EV Charging Stations, Manewada Ring Road, Uday Nagar, Ambika Nagar, Adivasi Colony, Jambudweep Nagar, and Chandrabhaga Dairy area.

Congress Nagar Division

Power supply will remain suspended:

7:00 AM to 11:00 AM: Pandey Layout, Pioneer Society, Swavalambi Nagar, Gawande Layout, Sanchayani, Telecom Nagar, Swarup Nagar, Ravindra Nagar, Friends Colony, Old Khamla Basti, Sindhi Colony, Milind Nagar, Pratap Nagar, Railway Colony, Venkatesh Nagar, Kotwal Nagar, Shanti Niketan, Shiv Nagar, Hiranwar Layout, Anand Nagar, Gharkul area, Shivan Gaon Rehabilitation Sectors 35 & 36, Crown Society, Vaishali Nagar, Om Shanti Nagar, Mehar Colony, Kachore Patil area, Chichbhavan Service Road, Hyundai Showroom vicinity, and Bhujang Nagar.

Pandey Layout, Pioneer Society, Swavalambi Nagar, Gawande Layout, Sanchayani, Telecom Nagar, Swarup Nagar, Ravindra Nagar, Friends Colony, Old Khamla Basti, Sindhi Colony, Milind Nagar, Pratap Nagar, Railway Colony, Venkatesh Nagar, Kotwal Nagar, Shanti Niketan, Shiv Nagar, Hiranwar Layout, Anand Nagar, Gharkul area, Shivan Gaon Rehabilitation Sectors 35 & 36, Crown Society, Vaishali Nagar, Om Shanti Nagar, Mehar Colony, Kachore Patil area, Chichbhavan Service Road, Hyundai Showroom vicinity, and Bhujang Nagar. 8:00 AM to 11:00 AM: Saraswati Vihar, Lokhande Nagar, Pathan Layout, Sambhaji Nagar, Bhangelon, Bhagashree Layout, Cosmos Town, Dronacharya Nagar, Gorle Layout, Shivshyam Nagar, St. Paul School area, Amrapali Nagar, Pawar Nagar, Apsara Lawn, Saubhagya Nagar, Om Nagar, and Sai Nagar.

Civil Lines Division

Power supply will remain suspended from 7:00 AM to 11:00 AM in Utkarsh Nagar, Friends Colony, Vastushilp, MHADA Colony, Narmada Colony, Sachin Society, Bornala, Manish Society, Maple Regency, Phalke Layout, and Welcome Society.

Advertisement

MahaVitaran has expressed regret for the temporary inconvenience and appealed to consumers to plan their daily activities accordingly. The utility said the maintenance works are aimed at improving the reliability, safety, and overall quality of electricity supply across the city.

Advertisement

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए बना बाइक चोर, आरोपी गिरफ्तार ...#nagpurnews सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी के घर में हुई चोरी का खुलासा #NagpurNews #CrimeNews... गौरक्षण आश्रम के बाहर खड़ी कार का कांच तोड़कर चोरी ...#maharashtranews #vidarbhanews... इथेनॉल विवाद पर बढ़ा सियासी संग्राम #nagpurnews #ethenol #nitingadkari #bjp #cybercrime #latestnews स्मार्ट मीटर मुद्दे पर शिवसेना का ज्ञापन ... #maharashtranews #vidarbhanews #nagpurnews #newsupdate

×