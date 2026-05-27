एलपीजी सिलेंडरचे नवे दर जाहीर; देशातील विविध शहरांमध्ये किती आहे किंमत?

नागपूर -सतत वाढणाऱ्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मासिक बजेट विस्कळीत होत असताना इंधन दरवाढीने पुन्हा एकदा चिंता वाढवली आहे. २५ मे रोजी पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर २.७१ रुपयांची वाढ करण्यात आली. विशेष म्हणजे, गेल्या दहा दिवसांत पेट्रोलच्या किमती चौथ्यांदा वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता ग्राहकांचे लक्ष घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या ताज्या दरांकडे लागले आहे.
देशातील विविध शहरांमध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतींमध्ये फरक पाहायला मिळत आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनौमध्ये १४ किलोच्या घरगुती सिलेंडरसाठी ९५०.५० रुपये मोजावे लागत आहेत. बिहारची राजधानी पाटणा येथे हा दर १,००२.५० रुपयांवर पोहोचला असून, हजाराचा टप्पा पार केला आहे.
दिल्लीलगतच्या नोएडामध्ये घरगुती सिलेंडर ९१०.५० रुपयांना उपलब्ध आहे, तर गुरुग्राममध्ये त्यासाठी ९२१.५० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. याशिवाय, कोलकाता येथे सिलेंडरचा दर ९३९ रुपये असून, चेन्नईमध्ये तो ९२८.५० रुपये आहे. बंगळुरूमध्ये ग्राहकांना ९१५.५० रुपयांत गॅस सिलेंडर मिळत आहे.
इतर शहरांबाबत बोलायचे झाल्यास, भुवनेश्वरमध्ये घरगुती सिलेंडरची किंमत ९३९ रुपये आहे. चंदीगडमध्ये हा दर ९२२.५० रुपये, हैदराबादमध्ये ९६५ रुपये, जयपूरमध्ये ९१६.५० रुपये तर तिरुवनंतपुरममध्ये ९२२ रुपयांना सिलेंडर उपलब्ध आहे.
दरम्यान, घरगुती गॅसच्या किमती सध्या स्थिर असल्यामुळे ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र, वाहतूक खर्च आणि स्थानिक करांमुळे प्रत्येक राज्यात एलपीजी सिलेंडरचे दर वेगवेगळे आहेत. देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे घरगुती सिलेंडर ९१३ रुपयांना मिळत आहे. तर आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये सर्वात कमी दर नोंदवला गेला असून, येथे सिलेंडरची किंमत ९१२.५० रुपये आहे.