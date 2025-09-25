Published On : Thu, Sep 25th, 2025
नवरात्री विशेष; चौथा दिवस माता कूष्मांडा देवीचा; उपासनेसह पूजा कशी करावी?

नागपूर: नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी आज भक्त कूष्मांडा देवीची पूजा करीत आहेत. या दिवशी भक्तांचे मन ‘अनहत चक्रात’ स्थिर राहते आणि ते अत्यंत श्रद्धाभावाने देवीची उपासना करतात. देवी कूष्मांडा त्यांच्या मृदु हास्यामुळे ओळखली जाते, असे समजते की तिच्या हास्यानेच सृष्टीची निर्मिती झाली.

देवीची आदिम शक्ती व तेजस्वी रूप- 
कूष्मांडा देवी सृष्टीची मूळ शक्ती मानली जाते. तिचे निवासस्थान सूर्यमालेत असल्याचे समजते आणि तिच्या तेजाने दहा दिशांमध्ये प्रकाश पसरतो. देवीकडे आठ हात असून त्यात कमंडलू, धनुष्य, बाण, कमळाचे फूल, अमृत घडा, चक्र व गदा आहेत. आठव्या हातात जपमाळ असून ती भक्तांना सिद्धी व संपत्ती प्रदान करते. देवीचे वाहन सिंह शक्ती व धैर्याचे प्रतीक आहे.

पूजेचे महत्त्व- 
माता कूष्मांडा देवीची पूजा केल्याने भक्तांचे मन शुद्ध होते आणि त्यांना आध्यात्मिक तसेच सांसारिक प्रगती साधता येते. साध्या भक्तीने आणि मनापासून केलेली सेवा देवीला प्रसन्न करते. तिचा आशीर्वाद जीवनातील अडचणी पार करण्यास मदत करतो आणि भक्तांचा आत्मविश्वास वाढवतो.

पूजेचे फायदे- 
कूष्मांडा देवी भक्तांना रोग, दुःख आणि संकटांपासून मुक्त करते. तिच्या कृपेने दीर्घायुष्य, ज्ञान, शक्ती आणि कीर्ती प्राप्त होते. इच्छित कार्य पूर्ण होत नसेल, तर तिची उपासना केल्याने ते साध्य होऊ शकते.

आजचा शुभ रंग- 
चौथ्या दिवशी पिवळा रंग परिधान करणे शुभ मानले जाते. गुरुवारी पिवळा रंग परिधान केल्याने दिवसभर आनंद, उत्साह आणि सकारात्मक ऊर्जा टिकते. हा रंग नवरात्रीच्या भक्तीभावनेला अधिक प्रभावी बनवतो.

