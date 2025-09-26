नवरात्री २०२५ : पाचवा दिवस स्कंदमातेचा,जाणून घ्या पूजाविधी!

मुंबई : शारदीय नवरात्रीचा पाचवा दिवस शुक्रवार, २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. हा दिवस माता दुर्गेच्या दयाळू आणि करुणामय स्वरूप असलेल्या माता स्कंदमातेच्या उपासनेसाठी समर्पित आहे. भगवान कार्तिकेय (स्कंद/मुरुगन) यांच्या मातेस रूपात स्कंदमातेची पूजा केली जाते. श्रद्धाळूंना असे मानले जाते की त्यांच्या पूजनाने प्रेम, संरक्षण आणि समृद्धीची प्राप्ती होते.
महत्त्व-
स्कंदमाता सिंहावर आरूढ असून त्यांच्या मांडीवर बाल कार्तिकेय विराजमान आहेत. त्यांच्या चार हातांपैकी दोन हातांत कमळफुले आहेत, एक हात आशीर्वाद देत असून, चौथ्या हातात पुत्र आहे. भक्तांच्या श्रद्धेनुसार, त्यांच्या उपासनेमुळे शांतता, सुख-समृद्धी आणि आध्यात्मिक उन्नती प्राप्त होते.
दिवसाचा शुभ रंग-
नवरात्रीच्या पाचव्या दिवसाचा शुभ रंग हिरवा आहे. तो सौहार्द, नवचैतन्य आणि समृद्धीचे प्रतीक मानला जातो. यानिमित्ताने अनेक भक्त हिरव्या रंगाचे वस्त्र परिधान करून देवीची पूजा करतात.
पूजा विधी व नैवेद्य-
या दिवशी सकाळी लवकर उठून घराची स्वच्छता केली जाते आणि पूजास्थान सजवले जाते.
देवीला अर्पणासाठी लाल फुले, अक्षता, बताशे, पान, सुपारी आणि लवंग अर्पण केल्या जातात. तसेच दिवा आणि धूप प्रज्वलित करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.
श्रद्धा-
भक्तांचा विश्वास आहे की पंचम्या दिवशी स्कंदमातेची उपासना केल्याने संपूर्ण कुटुंबाला आरोग्य, यश आणि समृद्धी लाभते.