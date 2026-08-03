Published On : Mon, Aug 3rd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नाना पटोले यांचा व्हिडिओ व्हायरल; कार्यकर्त्यांकडून दुधाने पाय धुतल्याने राजकीय वाद

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मुंबई : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार नाना पटोले यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, त्यावरून महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. या व्हिडिओमध्ये काही कार्यकर्ते नाना पटोले यांचे पाय दुधाने धुताना दिसत असून, या प्रकारामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमातील असल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडिओमध्ये कार्यकर्ते नाना पटोले यांच्याप्रती आदर व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने त्यांचे पाय दुधाने धुत असल्याचे दिसून येते.

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व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेक नेटकऱ्यांनी या प्रकारावर टीका केली आहे. काहींनी याला व्यक्तिपूजेचे आणि सामंतशाही मानसिकतेचे प्रतीक असल्याचे म्हटले असून, सार्वजनिक जीवनातील नेत्यांनी अशा प्रकारांना प्रोत्साहन देऊ नये, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तर काही समर्थकांनी हा कार्यक्रम श्रद्धा आणि सन्मान व्यक्त करण्याचा भाग असल्याचे मत मांडले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणावर काँग्रेस नेते नाना पटोले किंवा काँग्रेस पक्षाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या व्हिडिओमागील नेमकी पार्श्वभूमी आणि त्यावरील पक्षाची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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