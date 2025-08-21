Published On : Thu, Aug 21st, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूरचा ऐतिहासिक मारबत उत्सव: सुरक्षा यंत्रणा सज्ज ,आयुक्त सिंगल यांनी घेतला आढावा

नागपूर : नागपूरची ऐतिहासिक आणि पारंपरिक काळी-पिवळी मारबत यात्रा यंदा शनिवारी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही हजारो नागरिकांचा सहभाग अपेक्षित असल्याने पोलिस प्रशासनाने सुरक्षेची सर्व तयारी पूर्ण केली आहे.

गुरुवारी पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी मिरवणूक मार्गाची पाहणी करून संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणेचा आढावा घेतला. या वेळी त्यांनी विभागीय पोलिस अधिकारी, वाहतूक पोलिस अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या.

Gold Rate
18 Aug 2025
Gold 24 KT ₹ 1,00,100 /-
Gold 22 KT ₹ 93,100 /-
Silver/Kg ₹ 1,15,400/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

आयुक्त सिंगल यांनी स्पष्ट केले की,मारबत जुलूस हा नागपूरच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र या पारंपरिक सोहळ्यात कोणताही अनुशासनभंग होऊ नये यासाठी पोलिस दल सज्ज आहे. संपूर्ण मार्गावर पोलिसांची फौज तैनात राहणार असून नागरिकांनी शांततेत सहकार्य करावे.”

पोलिसांची काटेकोर तयारी :
भीड नियंत्रणासाठी विशेष पोलीस पथके नियुक्त केली आहेत.
वाहतूक व्यवस्थेसाठी पर्यायी मार्ग आखण्यात आले आहेत.
कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम), अग्निशमन दल आणि आरोग्य विभागाची मदत घेण्यात येणार आहे.
जुलूस मार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे सतत लक्ष ठेवले जाणार आहे.
प्रशासनाचे आवाहन :
नागरिकांनी परंपरेचा मान राखत जुलूसात शांततेत सहभागी व्हावे, अफवांकडे दुर्लक्ष करावे आणि पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

काली-पीळी मारबत जुलूसामुळे शहरातील काही रस्त्यांवर वाहतूक बदल करण्यात येणार असल्याचेही वाहतूक विभागाने जाहीर केले आहे. याबाबत स्वतंत्र सूचना नागरिकांना देण्यात येतील.

Advertisement
Advertisement