बजाज नगर में युवक ने विषैला पदार्थ पीकर की आत्महत्या की कोशिश, इलाज के दौरान मौत

नागपुर टुडे : नागपुर शहर के बजाजनगर थाना क्षेत्र में एक 21 वर्षीय युवक की विषैले पदार्थ के सेवन के बाद उपचार के दौरान मौत हो जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान शशांक आदिनाथ कुमरे (21) के रूप में हुई है, जो अजनी स्थित बालाजी नगर का निवासी था। बताया जा रहा है कि 1 जून की रात शशांक अंबाजरी तालाब के पास मेट्रो पिलर के समीप पहुंचा, जहां उसने कथित रूप से किसी विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया।
विषैले पदार्थ का असर होने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन उपचार के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने पर बजाजनगर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। मृतक के पिता आदिनाथ कुमरे के बयान के आधार पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार फिलहाल युवक द्वारा यह कदम उठाने के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस मोबाइल फोन, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल कर रही है, ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके।