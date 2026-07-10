विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता; नागपुरात ८ डिसेंबरपासून रंगणार हिवाळी अधिवेशन!

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शुक्रवारी समारोप झाला. जवळपास दोन आठवडे चाललेल्या या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा झाली, तर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, शेती, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, भेसळविरोधी कारवाई, महिला सुरक्षा आणि विविध जनहिताच्या प्रश्नांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली.
अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांना उत्तर देत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. राज्यातील विकासकामे, गुन्हेगारीवरील कारवाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, गुंतवणूक, तसेच विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा त्यांनी सभागृहात मांडला. विरोधकांनीही सरकारच्या धोरणांवर टीका करत अनेक विषयांवर सरकारला धारेवर धरले.
दरम्यान, अधिवेशनाच्या समारोपानंतर राज्य विधिमंडळाचे पुढील हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. विधिमंडळ सचिवालयाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, ८ डिसेंबर २०२६ पासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे.
नागपूर हे महाराष्ट्राची उपराजधानी असल्याने परंपरेनुसार दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन तेथे भरवले जाते. या अधिवेशनात राज्याच्या पूरक मागण्या, विकास प्रकल्प, विदर्भासह राज्यातील प्रलंबित प्रश्न, शेतकरी, उद्योग, रोजगार आणि नागरिकांशी संबंधित विविध विषयांवर व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळासह प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीकडे लागले आहे.
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