Published On : Wed, Jul 8th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात स्मार्ट मीटरवरून नागरिकांचा संताप; तक्रार निवारण शिबिरांत ग्राहकांची मोठी गर्दी

Watch Live News
Advertisement

नागपूर : स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिलात होत असलेल्या कथित वाढीच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने शहरातील २१ ठिकाणी तक्रार निवारण शिबिरांचे आयोजन केले. या शिबिरांमध्ये नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्या तक्रारी मांडल्या. तुकडोजी चौक येथील शिबिरात ग्राहकांची विशेष गर्दी पाहायला मिळाली.

शिबिरात आलेल्या अनेक ग्राहकांनी स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीज वापरात कोणताही लक्षणीय बदल नसतानाही युनिट आणि वीजबिलात मोठी वाढ झाल्याचा आरोप केला. मागील वर्षीच्या तुलनेत वापर जवळपास तसाच असताना बिल मात्र दुपटीने वाढल्याचे काही ग्राहकांनी सांगितले. याबाबत यापूर्वी तक्रारी करूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

Gold Rate
July 08 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 44,200 /-
Gold 22 KT ₹ 1,33,800 /-
Silver/Kg ₹ 2,26,200/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

काही महिला ग्राहकांनी घरात एसी नसून केवळ कूलरचा वापर असतानाही हजारो रुपयांची वीजबिले येत असल्याची तक्रार केली. कमी वीज वापर असूनही बिलात कोणतीही घट दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

विशेष म्हणजे, केवळ स्मार्ट मीटरधारकच नव्हे तर पारंपरिक मीटरधारक ग्राहकांनीही जादा वीजबिल आणि मीटरमधील तांत्रिक त्रुटींबाबत तक्रारी नोंदवल्या. काहींनी १५ ते १८ हजार रुपयांपर्यंत वीजबिल आल्याचा दावा करत संताप व्यक्त केला.

Advertisement

दरम्यान, महावितरणकडून तक्रारी स्वीकारल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात समाधानकारक तोडगा निघत नसल्याची भावना अनेक ग्राहकांनी व्यक्त केली. त्यामुळे स्मार्ट मीटर आणि वाढीव वीजबिलाचा प्रश्न नागपुरात अधिकच चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Advertisement
Watch LIVE TV
बारिश के बाद साफ़ दिखी सतपुड़ा पर्वतमाला ...#newsupdate #latestnews #maharashtranews #maharashtra

बारिश के बाद साफ़ दिखी सतपुड़ा पर्वतमाला ...#newsupdate #latestnews #maharashtranews #maharashtra

महिला डॉक्टर मारपीट पर नाना पटोले का हमला ...#newsupdate #latestnews #maharashtranews #maharashtra

महिला डॉक्टर मारपीट पर नाना पटोले का हमला ...#newsupdate #latestnews #maharashtranews #maharashtra

संजय राऊत का शिंदे गुट पर तीखा वार ...#newsupdate #latestnews #maharashtranews #maharashtra

संजय राऊत का शिंदे गुट पर तीखा वार ...#newsupdate #latestnews #maharashtranews #maharashtra

नवी मुंबई नामकरण विवाद, पनवेल में बवाल #maharashtranews #andolan #namankan #dbpatilnavimumbai

नवी मुंबई नामकरण विवाद, पनवेल में बवाल #maharashtranews #andolan #namankan #dbpatilnavimumbai

रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल #nagpurnews #railyatri #latestnews #suraksha #mahila

रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल #nagpurnews #railyatri #latestnews #suraksha #mahila

SEHAT KI BAAT - Dr. Snehal Makeshwar EPISODE - 8

SEHAT KI BAAT - Dr. Snehal Makeshwar EPISODE - 8

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges