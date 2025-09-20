नागपूरच्या सावनेरमध्ये प्रेमप्रसंगातून युवकाची चाकूने हत्या, 5 आरोपींना अटक 

नागपूर : नागपूरच्या सावनेर परिसरात शुक्रवारी रात्री एका दिलदहाल करणाऱ्या घटने घडली, जिथे एका युवकाची चाकूने गोळा घालून बेरहमीने हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी त्वरित कारवाई करून या प्रकरणी पाच आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. प्राथमिक चौकशीत या हत्येमागे प्रेम त्रिकोण असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
माहितीनुसार, मृतकाची ओळख करणसिंह म्हणून झाली आहे. ही घटना शुक्रवारी रात्री सुमारे 9:15 वाजता सावनेर ते नागपूर जाणाऱ्या रस्त्यावर, गुरुद्वारे सिद्धी नाग मंदिराजवळ घडली. करणसिंह आपल्या एका महिला मित्रासोबत होता, तेव्हा 5-6 युवकांनी त्यांना थांबवले आणि आरोपींपैकी एका व्यक्तीने करणसिंहच्या पोटात चाकू घोंपले. यानंतर आरोपी घटनास्थळ सोडून पळाले. करणसिंह रक्ताने साचून तिथेच पडला.
घटना कळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले आणि जखमी युवकाला रुग्णालयात नेले, पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. सावनेर पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत रामेश्वर प्रथम (30, क्लीनर) आणि रामेशराव मालगवाम (ड्रायव्हर) यांच्यासह पाच आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. या आरोपी सर्व मृतक आणि त्याच्या महिला मित्रास परिचित असल्याचे समजते.
पोलिसांनी हत्येचा प्रकरण दाखल करून सखोल चौकशी सुरु केली आहे. आरोपींना विचारपूस केली जात आहे, तसेच सीसीटीव्ही फूटेज तपासले जात आहे. पोलिसांनी संकेत दिले आहे की, चौकशी पूर्ण झाल्यावर आरोपींची संख्या अधिक वाढू शकते.