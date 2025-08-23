Published On : Sat, Aug 23rd, 2025
नागपूर दुमदुमलं; ‘ईडा-पिडा घेऊन जा गे मारबत..’ च्या गजरात परंपरेचा जल्लोष!

डोनाल्ड ट्रम्पचा ‘बडग्या’ ठरला आकर्षण

नागपूर : उपराजधानी नागपूरमध्ये शनिवारी पारंपरिक मारबत उत्सव उत्साह, श्रद्धा आणि रंगीबेरंगी वातावरणात साजरा करण्यात आला. शहराच्या विविध भागातून निघालेल्या काली, पिवळी आणि लाल मारबतांसह बडग्यांनी नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. परंपरेनुसार सर्व मारबतांची मिरवणूक इतवारीच्या नेहरू पुतळा चौकात एकत्र आली. या अनोख्या दृश्याचा साक्षीदार होण्यासाठी शहरातील रस्त्यांवर प्रचंड गर्दी उसळली.

सांस्कृतिक वारशाचा जिवंत उत्सव-
प्रत्येक वर्षी पोळ्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी साजरा होणारा हा उत्सव १९व्या शतकापासून नागपूरच्या सांस्कृतिक ओळखीचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. आता तो केवळ परंपरेपुरता मर्यादित न राहता सामाजिक जागरूकतेचे प्रतीक ठरला आहे. यंदाही मारबत सोहळ्याला विदर्भ व महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिकांनी हजेरी लावली.

काली–पिवळी मारबतांचा संगम-
शहराच्या मध्यभागातून गाजे-बाजे, ढोल-ताशांच्या निनादात निघालेल्या मारबतांच्या मिरवणुका इतवारीत एकत्र जमल्या. यावेळी काली आणि पिवळी मारबतांच्या संगमाचा क्षण पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी झाली. विशेष प्रसंग तेव्हा घडला जेव्हा काली मारबत झुकून पिवळी मारबताला वंदन करताना दिसली. चारही बाजूंनी “घेऊन जा गे मारबत” या घोषणांनी वातावरण दुमदुमून गेले.

डोनाल्ड ट्रम्पच्या बडग्याने खेचले लक्ष-
या उत्सवाचा आणखी एक मोठा आकर्षणबिंदू ठरला तो म्हणजे ‘बडग्या’. दरवर्षी सामाजिक–राजकीय घडामोडींवर व्यंगात्मक भाष्य करणारे बडग्ये काढले जातात. यंदा विशेष चर्चेत होता माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पचा बडग्या. ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफ धोरणाचा प्रतीकात्मक विरोध म्हणून हा बडग्या उभारण्यात आला होता. नागपूरकरांनी आपल्या खास शैलीत संदेश दिला की, भारत कोणाच्याही दबावाखाली झुकणारा नाही.एकूणच, श्रद्धा, परंपरा आणि व्यंग्य यांचा सुंदर संगम घडवत मारबत उत्सवाने नागपूर शहर पुन्हा एकदा रंगले आणि ऐक्याचा संदेश दिला.

