गणेश पूजा पर नागपुर में ट्रैफिक डायवर्जन: जानें कौन-कौन से आपली बस रूट प्रभावित

नागपुर: गणेश स्थापना उत्सव के चलते सी.ए. रोड, महल और चितरौली क्षेत्रों में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। सुचारू बस संचालन सुनिश्चित करने के लिए नागपुर सिटी ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण ने कई आपली बस सेवाओं के लिए अस्थायी रूट डायवर्जन की घोषणा की है।

डायवर्जन इस प्रकार हैं:

रूट नं. 44 – आपली बस टर्मिनल से कांपटी (शांति नगर मार्ग)

डायवर्जन: शारदा स्क्वेयर – इंदोरा – LIC

डायवर्जन: जागनादे स्क्वेयर – मॉडल मिल – बस स्टैंड

डायवर्जन: जागनादे स्क्वेयर – मॉडल मिल – बस स्टैंड

डायवर्जन: जागनादे स्क्वेयर – मॉडल मिल – बस स्टैंड

डायवर्जन: जागनादे स्क्वेयर – मॉडल मिल – बस स्टैंड

प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।