Published On : Tue, Aug 26th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

गणेश पूजा पर नागपुर में ट्रैफिक डायवर्जन: जानें कौन-कौन से आपली बस रूट प्रभावित

नागपुर: गणेश स्थापना उत्सव के चलते सी.ए. रोड, महल और चितरौली क्षेत्रों में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। सुचारू बस संचालन सुनिश्चित करने के लिए नागपुर सिटी ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण ने कई आपली बस सेवाओं के लिए अस्थायी रूट डायवर्जन की घोषणा की है।

डायवर्जन इस प्रकार हैं:

  • रूट नं. 44 – आपली बस टर्मिनल से कांपटी (शांति नगर मार्ग)
    डायवर्जन: शारदा स्क्वेयर – इंदोरा – LIC
  • रूट नं. 348 – आपली बस टर्मिनल से पीएम आवास योजना
    डायवर्जन: जागनादे स्क्वेयर – मॉडल मिल – बस स्टैंड
  • रूट नं. 160 – आपली बस टर्मिनल से श्रीकृष्ण नगर
    डायवर्जन: जागनादे स्क्वेयर – मॉडल मिल – बस स्टैंड
  • रूट नं. 141 – खरबी से जयताला
    डायवर्जन: जागनादे स्क्वेयर – मॉडल मिल – बस स्टैंड
  • रूट नं. 01 – पारडी से जयताला
    डायवर्जन: जागनादे स्क्वेयर – मॉडल मिल – बस स्टैंड

प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

