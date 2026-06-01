नागपूर-पुणे पोलिसांची कारवाई; प्रतिबंधित ई-सिगारेट रॅकेटचा पर्दाफाश, 16.56 लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

नागपूर : प्रतिबंधित ई-सिगारेटच्या बेकायदेशीर व्यापाराविरोधात नागपूर आणि पुणे पोलिसांनी संयुक्तरित्या मोठी कारवाई करत राज्यभर पसरलेल्या पुरवठा साखळीचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत तब्बल 16 लाख 56 हजार 580 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, या रॅकेटमागील प्रमुख दुव्यांपर्यंत पोहोचण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 अंतर्गत ई-सिगारेटचे उत्पादन, आयात, निर्यात, वाहतूक, साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे. मात्र, तरीही नागपूर शहरातील काही आस्थापनांमध्ये अशा ई-सिगारेटची विक्री सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. याआधीही नागपूर पोलिसांनी टेक्सास, मैफिल, नॉन्सेन्ससह विविध आस्थापनांवर धाड टाकून मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित ई-सिगारेट जप्त केल्या होत्या.
या प्रकरणातील तपासादरम्यान नागपूर गुन्हे शाखेच्या एनडीपीएस पथकाने मैफिल पान सेंटरवर कारवाई करून शुभम कांबळे याच्या ताब्यातून 122 ई-सिगारेट जप्त केल्या. त्यानंतर पाचपावली पोलीस ठाण्यात इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई करून थांबण्याऐवजी संपूर्ण पुरवठा साखळीचा शोध घेण्याचे निर्देश पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी दिले.
तपासाची सूत्रे पुढे सरकत असताना नागपूरसह इतर शहरांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधित ई-सिगारेटचा पुरवठा पुण्यातून होत असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर नागपूर पोलिसांचे विशेष पथक पुण्यात दाखल झाले. तपासात येरवडा परिसरातील मोआझ एजाज खान हा या बेकायदेशीर नेटवर्कमधील महत्त्वाचा दुवा असल्याची माहिती समोर आली.
नागपूर आणि पुणे शहर गुन्हे शाखेच्या संयुक्त पथकाने बोट क्लब परिसरातील न्यू इंडिया बेकरी येथे छापा टाकला. पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल आणि पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित विदेशी ई-सिगारेट, ई-सिगारेट लिक्विड, आरोग्यविषयक इशारा नसलेल्या विदेशी सिगारेट, रोख रक्कम आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले.
पोलिसांनी जप्त केलेल्या साहित्याची एकूण किंमत 16.56 लाख रुपयांहून अधिक आहे. या कारवाईमुळे केवळ बेकायदेशीर साठाच उघड झाला नसून, ई-सिगारेटच्या पुरवठा आणि वितरणामागील आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरेही पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. जप्त कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे आणि आर्थिक व्यवहारांच्या आधारे या रॅकेटशी संबंधित इतर व्यक्तींचा शोध सुरू असून, तपासाचा विस्तार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्यात प्रतिबंधित असलेल्या ई-सिगारेटच्या व्यापाराला आळा घालण्यासाठी नागपूर आणि पुणे पोलिसांनी केलेली ही समन्वयात्मक कारवाई महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या रॅकेटमधील प्रत्येक दुवा शोधून संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा पोलिस प्रशासनाने दिला आहे.