विश्वास नांगरे पाटिल ने नागपुर पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला

सोमवार को संभाला पुलिस आयुक्त का पदभार, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था होगी पहली प्राथमिकता

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नागपुर – महाराष्ट्र के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील ने सोमवार दोपहर नागपुर शहर के नए पुलिस आयुक्त के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने निवर्तमान पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंघल से कार्यभार संभालते हुए नागपुर पुलिस की कमान अपने हाथों में ली।

पदभार ग्रहण के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही। शहर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अपराध शाखा के अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने नए पुलिस आयुक्त का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ पहली समीक्षा बैठक कर शहर की कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर प्रारंभिक चर्चा की।

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पदभार संभालने के बाद विश्वास नांगरे पाटील ने स्पष्ट किया कि उनकी पहली प्राथमिकता नागपुर शहर का गहराई से अध्ययन करना होगी। उन्होंने कहा कि पहले शहर की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और पुलिस व्यवस्था को समझा जाएगा, उसके बाद प्रभावी रणनीति तैयार कर उसे अमल में लाया जाएगा।

नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी होने के साथ-साथ राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नगरी है। यह राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गृह विभाग के लिए भी बेहद संवेदनशील शहर माना जाता है। ऐसे में बढ़ते अपराध ग्राफ पर नियंत्रण, कानून-व्यवस्था को और मजबूत करना तथा जनता में सुरक्षा का विश्वास कायम रखना नए पुलिस आयुक्त के सामने बड़ी चुनौती होगी।

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विश्वास नांगरे पाटील अपनी सख्त कार्यशैली, अनुशासित पुलिसिंग और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में नागपुर पुलिस की कार्यशैली में नई ऊर्जा और नई रणनीति देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद पुलिस महकमे के साथ-साथ शहरवासियों को भी है।

अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नए पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील नागपुर में अपराध नियंत्रण, संगठित अपराध पर कार्रवाई और जनहित आधारित पुलिसिंग को किस तरह नई दिशा देते हैं। उनके कार्यकाल से शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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