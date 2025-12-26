नागपूर–नवी मुंबई थेट विमानसेवेला प्रवाशांचा भरघोस प्रतिसाद

नागपूर : नवी मुंबई येथे नव्याने सुरू झालेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरणारी नागपूर–नवी मुंबई ही पहिली थेट विमानसेवा प्रवाशांमध्ये लोकप्रिय ठरत असल्याचे चित्र आहे. इंडिगो एअरलाइन्सच्या या पहिल्या उड्डाणाला ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आसनसंख्या भरल्याने नागपूरकरांनी या सेवेला दिलेला प्रतिसाद स्पष्ट झाला आहे. नाताळच्या दिवशी सुरू झालेली ही हवाई सेवा नागपूर–मुंबई प्रवासासाठी नवा पर्याय ठरली आहे.
नवी मुंबईहून दुपारी १.४५ वाजता उड्डाण केलेले ६ई ०८१७ क्रमांकाचे विमान सायंकाळी ३.२० वाजता नागपूर विमानतळावर दाखल झाले. त्यानंतर नागपूरहून ६ई ०८१८ क्रमांकाचे विमान दुपारी ४ वाजता रवाना होऊन सायंकाळी ५.३५ वाजता नवी मुंबई विमानतळावर पोहोचले. दोन्ही उड्डाणे वेळेवर पार पडल्याने प्रवाशांनी समाधान व्यक्त केले.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वित झाल्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील वाढती वाहतूक कमी होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः नवी मुंबई, ठाणे आणि मध्य मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा विमानतळ अधिक सोयीचा ठरणार आहे. रस्त्यांवरील कोंडी, प्रवासातील वेळ आणि ताण कमी होईल, असा विश्वास प्रवाशांनी व्यक्त केला.
विदर्भाचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या नागपूरसाठी मुंबईशी थेट आणि सुलभ हवाई संपर्क अत्यंत आवश्यक मानला जातो. व्यावसायिक, उद्योजक, विद्यार्थी तसेच नियमित प्रवासी यांच्यासाठी ही सेवा वेळ व खर्चाच्या दृष्टीने लाभदायक ठरणार आहे.
या नव्या विमानसेवेचा फायदा विदर्भातील उद्योग, व्यापार आणि पर्यटन क्षेत्रालाही होईल, असे मत विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मुंबईतील उद्योगजगत, वित्तीय संस्था आणि शिक्षणाच्या संधींशी नागपूरचा संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे.
दरम्यान, इंडिगो एअरलाइन्सने या मार्गावरील तिकिट विक्री सुरू केली असून सुरुवातीला तिकिटांचे दर सुमारे पाच ते आठ हजार रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. परवडणारे दर आणि कमी वेळेतील प्रवासामुळे ही सेवा लवकरच अधिक लोकप्रिय होईल, असे संकेत मिळत आहेत.
नवी मुंबई विमानतळावरून सुरू झालेली ही पहिली महत्त्वाची देशांतर्गत विमानसेवा मानली जात असून, भविष्यात इतर विमान कंपन्याही नागपूरसह विविध शहरांसाठी उड्डाणे सुरू करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्राच्या हवाई वाहतुकीत नवी मुंबई विमानतळ नव्या केंद्रस्थानी उभा राहत असल्याचे चित्र दिसत आहे.