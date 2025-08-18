Published On : Mon, Aug 18th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूर महापालिका निवडणूक;२२ ऑगस्टला जाहीर होणार नवी प्रभाग रचना

२८ ऑगस्टपर्यंत नोंदवता येणार हरकती

नागपूर : नागपूरच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. महापालिकेची नवी प्रभाग रचना तयार झाल्याने इच्छुक उमेदवारांची धडधड वाढली आहे. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी महाविकास आघाडीने निवडणुकीच्या तयारीला गती दिली असून, इच्छुक उमेदवार मात्र आपल्या जागांचा काय निकाल लागणार याबाबत साशंक आहेत.

महापालिकेने तयार केलेली नवी प्रभाग रचना राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाने ही रचना २२ ऑगस्टपासून २८ ऑगस्टपर्यंत सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कालावधीत नागरिक आपले हरकती आणि सूचना नोंदवू शकतील. त्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना घोषित केली जाणार आहे.

Gold Rate
18 Aug 2025
Gold 24 KT ₹ 1,00,100 /-
Gold 22 KT ₹ 93,100 /-
Silver/Kg ₹ 1,15,400/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

नव्या रचनेत वार्डांचे सीमांकन आणि संख्येत बदल होण्याची शक्यता असल्याने अनेक इच्छुक नेत्यांचे भवितव्य टांगणीला लागणार आहे. अनेक महिन्यांपासून तयारी करणारे उमेदवार आता अनिश्चिततेत सापडले आहेत.

भाजपनेही निवडणुकांचा विचार करून आपली रणनीती वेगाने आखण्यास सुरुवात केली आहे. संघटन पातळीवर बैठका सुरू असून संभाव्य उमेदवारांना अधिक सक्रिय राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर भाजपच नव्हे तर विरोधी पक्षांच्याही राजकीय गणितात बदल होणार असून अनेक नवे चेहरे पुढे येऊ शकतात.

दरम्यान, राजकीय घडामोडींमध्ये एकत्रितपणे निवडणूक लढविण्याचे संकेतही मिळत आहेत. प्रभावशाली नेते आणि विविध गट आपापसात तालमेल साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर कार्यकर्त्यांना सतत व्यस्त ठेवून विरोधकांना संधी न देण्याची खबरदारी घेतली जात आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक प्रभागात बैठका आणि संघटनात्मक कार्यक्रमांद्वारे निवडणुकीचे वातावरण तयार केले जात आहे.

Advertisement
Advertisement