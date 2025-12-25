नागपूर मनपा निवडणूक: १५१ जागांसाठी भाजपकडे १,६५२ इच्छुक

नागपूर : राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर नागपूर महानगरपालिकेच्या (एनएमसी) निवडणुकीसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मंगळवारपासून नामांकन प्रक्रिया सुरू झाल्याने भाजपने प्रचारयंत्रणा सक्रिय केली असून, यंदा पक्षासमोरील सर्वात मोठे आव्हान बाह्य प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा अंतर्गत बंडखोरीचे असल्याचे चित्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर उमेदवार निवड प्रक्रियेत भाजपने कठोर फिल्टरिंग धोरण अवलंबले आहे.
‘तिकीट न मिळाल्यास बंड कराल का?
गेल्या पंधरवड्यापासून शहरातील सहा विधानसभा मतदारसंघांतील इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू आहेत. गणेशपेठ येथील भाजप कार्यालयात १९ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीसमोर इच्छुकांची कसून चौकशी करण्यात येत असून, “पक्षाने तिकीट दिले नाही तर तुम्ही बंड कराल का?” असा थेट प्रश्न विचारला जात आहे.
पक्षातील सूत्रांनुसार, या प्रश्नावर काही दिग्गज मौन बाळगताना दिसले, तर काहींनी पक्षनिष्ठा दाखवत शिस्तीचे आश्वासन दिले. संभाव्य धोके टाळण्यासाठी भाजप उमेदवारांकडून तोंडीच नव्हे तर लेखी स्वरूपातही निष्ठेची हमी घेत आहे.
एका जागेसाठी सरासरी ११ दावेदार-
नागपूर महापालिकेच्या १५१ जागांसाठी तब्बल १,६५२ इच्छुकांनी मुलाखती दिल्याने पक्षातील नेतृत्वाची चिंता वाढली आहे. सरासरी एका जागेसाठी ११ दावेदार असल्याने असंतोषाची शक्यता अधिक आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही इच्छुकांची वाढती संख्या पाहून, परिस्थितीवर उपरोधिक टिप्पणी केल्याचे समजते.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी यांनी रामगिरी येथे शहरातील आमदार व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत मॅरेथॉन बैठका घेतल्या. तिकीट वाटपानंतर उद्भवणारा असंतोष कसा नियंत्रणात ठेवायचा, हाच या बैठकींचा मुख्य अजेंडा होता.
युती की एकाकी लढत? संभ्रम कायम-
भाजपमधील एक गट यंदा ‘महायुती’ऐवजी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या भूमिकेत आहे. नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुकांतील यशामुळे कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. युती झाल्यास अनेक समर्पित कार्यकर्त्यांना जागा गमवावी लागेल, ज्यातून बंडखोरी वाढू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मात्र, या मुद्द्यावर सध्या सर्वोच्च नेतृत्व मौन बाळगून आहे.
ट्रॅक रेकॉर्ड आणि संघटनात्मक पकड महत्त्वाची
मुलाखतीदरम्यान उमेदवारांचा केवळ बंडखोरीचा धोका नाही, तर त्यांचा मागील कामगिरीचा आढावा घेतला जात आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांतील सक्रियता, संघटनेतील भूमिका आणि प्रभागातील पकड या निकषांवर काटेकोर मूल्यमापन सुरू आहे. नामांकन फॉर्म उपलब्ध झाल्यानंतर, अधिकृत यादी जाहीर होईपर्यंत कोण ‘निष्ठावान’ उमेदवार मैदानात उतरतात, यावर भाजपचे बारकाईने लक्ष आहे.
नागपूर महापालिका निवडणूक जवळ येत असताना, भाजपसाठी ही लढत बाह्य प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा अंतर्गत समतोल राखण्याची अधिक कठीण ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.