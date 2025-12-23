नागपूर महानगरपालिका निवडणूक,अर्ज प्रक्रियेला प्रारंभ; दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला

नागपूर: नागपूर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, उपराजधानीतील राजकारण तापू लागले आहे. सत्तासमीकरणे बदलण्याच्या शक्यतेने सर्वच प्रमुख पक्षांची हालचाल वाढली असून, अनेक दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा यंदा पणाला लागली आहे.
युती आणि आघाडीबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने अनेक प्रभागांत इच्छुक उमेदवारांची गर्दी दिसून येत आहे. कोणत्या प्रभागात कोणता चेहरा अंतिम उमेदवार ठरणार, याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता असून, नागपूरच्या राजकारणात नवे समीकरण आकाराला येण्याची चिन्हे आहेत. विकासकामांचा मुद्दा, स्थानिक प्रश्न आणि पक्षीय ध्रुवीकरण याभोवतीच प्रचाराचे केंद्रबिंदू असणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
निवडणूक यंत्रणेच्या माहितीनुसार, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३० डिसेंबर असून, ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहेत. १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून, १६ जानेवारीला निकाल जाहीर होतील. नागपूरकरांचा कौल कोणाच्या बाजूने जाणार आणि महानगरपालिकेची सत्तेची चावी कुणाच्या हाती येणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.