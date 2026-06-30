नशे में विवाद, सीमेंट ब्लॉक से युवक की हत्या

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नागपुर: एमआईडीसी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार, शराब के नशे में हुए मामूली विवाद के बाद आरोपी ने सीमेंट के ब्लॉक से हमला कर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, 27 जून की रात जोन चौक स्थित ठाकरे टी स्टॉल के पास जितेंद्र उर्फ पप्पू तांडेकर शराब के नशे में सोया हुआ था। इसी दौरान वहां पहुंचे सुमित रविंद्रकुमार शुक्ला से उसकी कहासुनी हो गई। दोनों के नशे में होने के कारण विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गाली-गलौज से नाराज होकर सुमित ने पास में पड़ा सीमेंट का भारी ब्लॉक उठाकर जितेंद्र के सिर और शरीर पर कई वार किए।

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गंभीर चोट लगने से जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही एमआईडीसी पुलिस और क्राइम ब्रांच यूनिट-1 ने जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपी की पहचान की गई।

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लगातार 36 घंटे तक चली तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी सुमित शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एमआईडीसी पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

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