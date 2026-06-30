Published On : Tue, Jun 30th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नशे में विवाद, सीमेंट ब्लॉक से युवक की हत्या

Watch Live News
Advertisement

नागपुर: एमआईडीसी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार, शराब के नशे में हुए मामूली विवाद के बाद आरोपी ने सीमेंट के ब्लॉक से हमला कर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, 27 जून की रात जोन चौक स्थित ठाकरे टी स्टॉल के पास जितेंद्र उर्फ पप्पू तांडेकर शराब के नशे में सोया हुआ था। इसी दौरान वहां पहुंचे सुमित रविंद्रकुमार शुक्ला से उसकी कहासुनी हो गई। दोनों के नशे में होने के कारण विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गाली-गलौज से नाराज होकर सुमित ने पास में पड़ा सीमेंट का भारी ब्लॉक उठाकर जितेंद्र के सिर और शरीर पर कई वार किए।

Gold Rate
June 30,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 40,500 /-
Gold 22 KT ₹ 1,30,400 /-
Silver/Kg ₹ 2,21,100/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

गंभीर चोट लगने से जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही एमआईडीसी पुलिस और क्राइम ब्रांच यूनिट-1 ने जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपी की पहचान की गई।

Advertisement

लगातार 36 घंटे तक चली तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी सुमित शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एमआईडीसी पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

Advertisement
Watch LIVE TV
फुटाला तालाब के पास भुट्टे को लेकर विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या

फुटाला तालाब के पास भुट्टे को लेकर विवाद, युवक की चाकू मारकर...

संत निवृत्तिनाथ पालखी का पंढरपुर प्रस्थान

संत निवृत्तिनाथ पालखी का पंढरपुर प्रस्थान

टीईटी पेपर लीक पर कांग्रेस का प्रदर्शन

टीईटी पेपर लीक पर कांग्रेस का प्रदर्शन

गैस टैंकर की टक्कर, एक की मौत

गैस टैंकर की टक्कर, एक की मौत

आरडी फार्म हाउस कार्रवाई पर फिलहाल रोक

आरडी फार्म हाउस कार्रवाई पर फिलहाल रोक

नागपुर में कार बेचने के नाम पर 1.90 लाख की ठगी

नागपुर में कार बेचने के नाम पर 1.90 लाख की ठगी

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges