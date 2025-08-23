नागपुर मनपा चुनाव 2025: नई प्रभाग रचना का प्रारूप जारी, 28 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकेंगी आपत्तियाँ

नागपुर: लंबे इंतज़ार के बाद नागपुर महानगरपालिका चुनाव 2025 के लिए नई प्रभाग रचना का प्रारूप जारी कर दिया गया है। यह ड्राफ्ट ठीक आधी रात को पेश किया गया। प्रारूप 2017 की तरह ही तैयार किया गया है। कुल 38 प्रभाग बनाए गए हैं, जिनमें 37 प्रभाग चार-चार वार्डों के होंगे, जबकि एक प्रभाग में तीन वार्ड शामिल रहेंगे। अब नागरिक और जनप्रतिनिधि अपनी आपत्तियाँ और सुझाव दर्ज कर सकेंगे।
दरअसल, यह प्रारूप शुक्रवार को जारी होना था लेकिन तकनीकी कारणों से संभव नहीं हो सका। इसके बाद आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी ने 23 अगस्त को अधिसूचना जारी करने की घोषणा की थी। इसी के तहत आधी रात को नया मसौदा जारी कर दिया गया।
नई प्रभाग रचना 2017 की तर्ज पर ही तैयार की गई है। इसमें 1 से 37 तक प्रभागों में चार-चार वार्ड शामिल हैं जबकि प्रभाग 38 में केवल तीन वार्ड रहेंगे। इस बार मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रभाग 16 में सबसे अधिक 71,187 मतदाता होंगे जबकि प्रभाग 38 में सबसे कम 47,216 मतदाता होंगे।
आज से 28 अगस्त तक नागरिक, जनप्रतिनिधि और उम्मीदवार अपनी आपत्तियाँ व सुझाव दर्ज करा सकेंगे। नगर विकास विभाग इनका निपटारा 8 सितंबर तक करेगा और अंतिम स्वरूप राज्य सरकार को सौंपेगा।
इसके बाद 26 सितंबर तक अंतिम प्रस्ताव राज्य चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। आयोग 6 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर अंतिम प्रभाग रचना घोषित करेगा। 2017 की तुलना में इस बार कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और स्वरूप लगभग पहले जैसा ही है।