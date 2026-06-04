शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, युवक पर मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज

नागपुर टुडे : नागपुर के मानकापुर थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवती ने अपने परिचित युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता और आरोपी एक ही इलाके के निवासी हैं। दोनों की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से हुई थी। समय के साथ दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंधों में बदल गई।

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शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी श्रेयस उर्फ तनमय सुधाकर दहीकर ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए आरोपी उसे एक होटल में ले गया, जहां कथित रूप से उसे शराब पिलाई गई और नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने इस संबंध में विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने तथा जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार, यह सिलसिला पिछले चार वर्षों से जारी था।

युवती ने यह भी आरोप लगाया कि लंबे समय तक शादी का आश्वासन देने के बाद आरोपी ने अंततः विवाह करने से इनकार कर दिया। इससे मानसिक रूप से आहत होकर उसने कथित रूप से विषैले पदार्थ का सेवन भी किया था।

इसके बाद पीड़िता ने मानकापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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