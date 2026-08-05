Published On : Wed, Aug 5th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

सक्करदरा पोलिसांची कारवाई;४० लाखांच्या प्लॉट फसवणुकीप्रकरणी कमलेश हणवतेविरोधात आणखी एक गुन्हा

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नागपूर : नागपुरातील वादग्रस्त कमलेश हणवते यांच्या अडचणींमध्ये पुन्हा एकदा भर पडली आहे. खंडणी, प्लॉट फसवणूक आणि सावकारीच्या प्रकरणांनंतर आता सक्करदरा पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरोधात ४० लाख रुपयांच्या प्लॉट फसवणुकीचा आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात कमलेश हणवतेसह त्याची पत्नी पूजा हणवते हिलाही सहआरोपी करण्यात आले असून पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे. सक्करदरा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी मोहित पारधी यांच्याशी मौजा वेला येथील प्लॉटचा सुमारे ४८ लाख २१ हजार रुपयांत व्यवहार निश्चित करण्यात आला होता.

हा प्लॉट स्वतःच्या मालकीचा असल्याचे सांगत कमलेश हणवते आणि पूजा हणवते यांनी वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये धनादेश आणि रोख स्वरूपात एकूण ४० लाख रुपये स्वीकारल्याचा आरोप आहे. मात्र, ठरलेल्या मुदतीत प्लॉटची नोंदणी करून दिली नाही, तसेच घेतलेली रक्कमही परत केली नसल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे. त्यानंतर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.

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कमलेश हणवते याच्याविरोधात यापूर्वीही अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. ५ जुलै रोजी महिला मैत्रीण अनिता भारद्वाज हिच्यासह मोहित पारधी यांच्याकडून खंडणी उकळल्याप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर इमामवाडा पोलिसांनी नातेवाईक महिलेला प्लॉट मिळवून देण्याच्या आमिषाने सुमारे १० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात उत्पादन वॉरंटवर ताब्यात घेऊन चौकशी केली होती. तसेच अजनी पोलिसांनी सावकारी आणि खंडणीच्या आरोपांमध्येही त्याची चौकशी केली आहे.

सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. दरम्यान, नव्याने दाखल झालेल्या या प्रकरणात सक्करदरा पोलिस कमलेश हणवतेला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची तयारी करत आहेत. याच पद्धतीने इतर नागरिकांचीही फसवणूक झाली आहे का, याचाही तपास सुरू असून सहआरोपी पूजा हणवतेला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. प्रकरणाच्या सर्व पैलूंची कसून चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

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