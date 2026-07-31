प्रिस्क्रिप्शन के बिना गर्भपात और नशे की दवाओं की बिक्री, नागपुर में दो दवा कारोबारियों पर एफआईआर

नागपुर: नागपुर में बिना वैध डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के गर्भपात और नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कथित अवैध बिक्री का मामला सामने आया है। अन्न एवं औषध प्रशासन (FDA) की शिकायत पर गणेशपेठ पुलिस ने दो दवा कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, मामला गंजीपेठ स्थित संदेश औषध बाजार के ‘द बॉम्बे फार्मा’ मेडिकल स्टोर का है। अन्न एवं औषध प्रशासन ने 10 जून को यहां छापेमारी की थी। जांच के दौरान गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली ‘कॉन्ट्राकिट’ (Contrakit) और चिंता एवं पैनिक डिसऑर्डर के इलाज में उपयोग की जाने वाली ‘अल्प्राझो 0.5’ (Alprazo 0.5) दवाओं का स्टॉक मिला।
अधिकारियों के अनुसार, इन दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकती है।
छापेमारी के दौरान विभाग ने दवा विक्रेताओं से खरीद-बिक्री के बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई वैध रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद विभाग ने दवाओं का स्टॉक जब्त कर नोटिस जारी किया। निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर औषध निरीक्षक प्रशांत रामटेके की शिकायत के आधार पर गणेशपेठ पुलिस ने विमल चांदवाणी और विक्की चांदवाणी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि प्रतिबंधित दवाएं कहां से लाई गईं और किन-किन लोगों तक उनकी सप्लाई की गई। मामले में आगे की जांच जारी है।
"तड़ीपार बदमाश की शहर में वापसी ; नागपुर में तड़ीपार बदमाश का...
ऑनलाइन लाइफ पार्टनर प्लेटफॉर्म से हुई थी दोनों की पहचान #nagpurnews #crimenews...
पीड़िता की शिकायत पर शांतिनगर थाने में केस दर्ज #nagpurnews #nagpur #crimenews...
मोबाइल से वीडियो बनाने के शक में खूनी हमला #nagpurnews #crimenews #news...
सावनेर के बोरुजवाड़ा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या #nagpurnews #nagpur...
भिवंडी हादसे पर मंत्री गिरीश महाजन मौके पर #maharashtranews #bhiwandi #newsupdate #maharashtra