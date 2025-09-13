Published On : Sat, Sep 13th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

एनएचएआई ने बताया: नागपुर फ्लायओवर ने घर की बालकनी को काटा; अवैध संरचना को तोड़ा जाएगा

नागपुर: नागपुर में एक नया फ्लायओवर ऐसा बन गया है कि वह सीधे एक निजी घर की बालकनी से होकर गुजर रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्पष्ट किया है कि यह बालकनी “अवैध निर्माण” है और इसे तोड़ा जाएगा। मामले को स्थानीय प्राधिकरण के पास कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

यह घटना अशोक चौक क्षेत्र में हुई, जो दिगोरी–इंदोरा फ्लायओवर परियोजना का हिस्सा है। इस अनोखी स्थिति ने लोगों को हैरान कर दिया है और शहरी विकास व नगर निगम की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Gold Rate
13 Sept 2025
Gold 24 KT ₹ 1,09,800 /-
Gold 22 KT ₹ 1,02,100 /-
Silver/Kg ₹ 1,29,000/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

मालिक ने जताई बेफिक्री
घर के मालिक, प्रविण पाटरे, जिनका घर 150 साल से अधिक पुराना है, ने कहा कि उन्हें निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया, “यह मेरी उपयोगिता क्षेत्र नहीं है।” उनकी बेटी, सृष्टि पाटरे ने कहा कि परिवार फ्लायओवर चालू होने के बाद ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए साउंडप्रूफिंग करवाएगा।

एनएचएआई ने जिम्मेदारी टाली
एनएचएआई नागपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिन्हा ने स्पष्ट किया कि यह बालकनी अवैध संरचना है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई ने नागपुर नगर निगम (NMC) को इसे हटाने के लिए औपचारिक रूप से लिखा है। इस घटना ने बड़े बुनियादी ढांचे और स्थानीय संपत्ति नियमों के बीच तालमेल पर सवाल खड़ा किया है।

फ्लायओवर परियोजना पर नजर
यह फ्लायओवर लगभग 9.2 किलोमीटर लंबा है और ₹998 करोड़ की लागत से बन रहा है। यह नागपुर का अब तक का सबसे बड़ा फ्लायओवर है। जबकि परियोजना का उद्देश्य शहर की यातायात समस्या को आसान बनाना है, यह विशेष भाग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग इस अनोखी स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं कि फ्लायओवर सीधे एक घर की बालकनी से होकर कैसे गुजर रहा है।

Advertisement
Advertisement