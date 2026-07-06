नागपुर के धंतोली से एक ही परिवार के 5 सदस्य रहस्यमय ढंग से लापता

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नागपुर: शहर के धंतोली इलाके से एक ही परिवार के पांच सदस्यों के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। 24 जून से लापता इस परिवार का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस की तकनीकी जांच में सभी के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन पुणे में मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। नागपुर पुलिस अब पुणे पुलिस के साथ मिलकर जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, धंतोली के बलराज मार्ग निवासी परसवानी परिवार के पांच सदस्य 24 जून की शाम घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। लापता लोगों में हर्षा परसवानी, जितेंद्र परसवानी, ईशिता परसवानी, 21 वर्षीय खुशी परसवानी और 12 वर्षीय कृष्णा परसवानी शामिल हैं।

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शुरुआत में परिजनों को लगा कि परिवार किसी रिश्तेदार के यहां गया होगा। कई दिनों तक अपने स्तर पर तलाश करने के बावजूद जब कोई जानकारी नहीं मिली, तो 29 जून को धंतोली पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की, जिसमें सभी के मोबाइल की आखिरी लोकेशन पुणे में मिली। इसके बाद नागपुर पुलिस ने पुणे पुलिस से संपर्क कर संयुक्त रूप से जांच तेज कर दी है।

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प्राथमिक जांच में यह जानकारी भी सामने आई है कि परिवार के एक सदस्य पर भारी कर्ज था। हालांकि, पुलिस ने फिलहाल इसे गुमशुदगी का कारण मानने से इनकार किया है और स्पष्ट किया है कि जांच सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है।

एक ही परिवार के पांच लोगों के एक साथ लापता होने, जिनमें एक 12 वर्षीय बच्चा और 21 वर्षीय युवती भी शामिल हैं, से पूरे शहर में चिंता का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और जल्द से जल्द परिवार का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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