Published On : Wed, Dec 24th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरातील गुमगावात मालमत्ता वादातून गोळीबार, दोन जखमी

नागपूर: हिंगणा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गुमगाव गावात मालमत्ता वादातून बुधवारी, २४ डिसेंबर रोजी गोळीबाराची घटना घडली. या हाणामारीत दोन जण जखमी झाले आहेत. आरोपींचे नाव नाना जगनाथ देवतळे असे आहे.

पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीर्घकाळ चाललेल्या मालमत्ता वादातून नाना जगनाथ देवतळे यांनी आपल्या चुलतभावा प्रवीण चंद्रकांत देवतळे आणि त्याचा साथीदार विजय शंकर मनावर यांच्यावर गोळीबार केला. प्रवीणच्या पोटावर आणि विजयच्या हातावर गोळी लागल्याचे माहिती आहे. दोघांनाही तत्काळ रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

स्रोतांच्या मते, मालमत्तेविषयी वाद झाल्यानंतर त्यातून भांडण सुरू झाले. या संघर्षात प्रवीणने आरोपीवर लाकडी पिंजरा (पावडा) वापरून हल्ला केला. त्यानंतर नानांनी गोळी झाडल्याची घटना घडली.

हिंगणा पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंदवून आरोपीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. पुढील तपास सुरू असून, गोळीबार कशामुळे झाला व कोणती शस्त्रे वापरली गेली याबाबत अधिक माहिती मिळविण्यात येत आहे.

