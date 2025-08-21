नागपूर क्राईम ब्रँचची मोठी कारवाई;दोन वाहनचोर अटकेत, १५ गुन्ह्यांचा उलगडा!

नागपूर : शहरात वाढत्या वाहनचोरीविरोधात नागपूर पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. क्राईम ब्रँच युनिट ३ आणि अँटी-व्हेईकल थेफ्ट स्क्वॉडच्या संयुक्त कारवाईत दोन वाहनचोरांना अटक करण्यात आली असून तब्बल १५ गुन्ह्यांचा उलगडा करण्यात आला आहे. आरोपींकडून तब्बल साडेपाच लाख रुपये किमतीच्या चोरीस गेलेल्या दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत.
तक्रारीवरून सुरुवात-
ही कारवाई तेव्हा सुरू झाली जेव्हा सीमाभारत सेवक (४२, रा. एलआयजी कॉलनी, हिवरीनगर, नंदनवन) यांनी त्यांच्या घराबाहेरून चोरीस गेलेल्या होंडा अॅक्टिव्हाची (एमएच-४९ ए क्यू ८५५२, किंमत सुमारे २० हजार) तक्रार नोंदवली. नंदनवन पोलिसांनी या प्रकरणी भा.न्या.स. कलम ३०३(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
आरोपींचा पर्दाफाश-
गुप्त माहिती आणि तांत्रिक तपासाअंती क्राईम ब्रँचने रिषभ शाम असोपा (३०, रा. शांतिप्रकाश अपार्टमेंट, लकडगंज) याला ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने आपल्या साथीदार इम्रान खान मजीद खान (२७, रा. विदगाव, वाठोडा) याच्यासह चोरी केल्याची कबुली दिली. दोघांना अटक करण्यात आली.
१५ गुन्ह्यांचा खुलासा –
आरोपींनी नंदनवन (१), सीताबर्डी (२), कलमणा (२), कोतवाली (३), बजाजनगर (१), जरीपटका (१), अजनी (१), हुडकेश्वर (१), गिट्टीखदान (१) व धंतोली (१) अशा विविध पोलिस ठाण्यांत दाखल असलेल्या एकूण १५ वाहनचोरीच्या गुन्ह्यांत सहभागाची कबुली दिली आहे. पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यातून तब्बल ₹५.५० लाख किमतीच्या दुचाकी जप्त केल्या. आणखी काही चोरीच्या वाहनांचा शोध सुरू आहे.
वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई-
ही कारवाई पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंगल, संयुक्त आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अतिरिक्त आयुक्त (गुन्हे) वसंत परदेशी, उपायुक्त (डिटेक्शन) राहुल मकनिकर व सहाय्यक पोलीस आयुक्त (क्राईम ब्रँच) अभिजित पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
पोलिस पथकाची कामगिरी-
या कारवाईत पीआय अनिल टाकसंडे, एपीआय मधुकर बोरकुटे, पीएसआय विवेक झिंगरे, एचसी संतोष ठाकूर, विजय श्रीवास, तसेच पोलीस शिपाई चंदू डेकाटे, जितेश रेड्डी, दीपक दसारवार, विशाल रोकडे, दीपक लाकडे आणि प्रमोद देशब्रतार यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.