Published On : Tue, Jun 9th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा दस्ते का बड़ा एक्शन: ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा डेढ़ करोड़ का गांजा पकड़ा

150 किलो से अधिक गांजा जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार
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नागपुर: शहर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच की सामाजिक सुरक्षा शाखा ने सोमवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए 150.520 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके कब्जे से ट्रक, मोबाइल फोन और अन्य सामान समेत कुल 1 करोड़ 49 लाख 79 हजार 837 रुपये का माल बरामद किया गया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 9 जून 2026 की सुबह करीब 4:40 बजे पारडी थाना क्षेत्र अंतर्गत नागपुर-हैदराबाद रिंग रोड स्थित जोगिंदर सिंह ढाबा के सामने की गई। सामाजिक सुरक्षा शाखा की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक के माध्यम से भारी मात्रा में गांजे की तस्करी की जा रही है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक में छिपाकर रखा गया 150.520 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 37 लाख 63 हजार रुपये बताई गई है।

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ट्रक और अन्य सामान भी जब्त

पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे अशोक लेलैंड ट्रक (OD-34-H-4489) को भी जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये आंकी गई है। इसके अलावा ट्रक में लदी 29.260 टन स्टील कॉइल तथा दो मोबाइल फोन भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं।

जब्त किए गए माल की कुल कीमत 1 करोड़ 49 लाख 79 हजार 837 रुपये बताई गई है।

दो आरोपी गिरफ्तार

कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है:

जोगेश धर्मोधर देवूरी (30), निवासी कठानिहा, किसन नगर, जिला अंगुल, ओडिशा
महेंद्र हुरदा देवूरी (40), निवासी कठानिहा, किसन नगर, जिला अंगुल, ओडिशा

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ट्रक के जरिए गांजे की खेप लेकर जा रहे थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था।

तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में केवल परिवहन की भूमिका ही नहीं बल्कि पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

आरोपियों के खिलाफ पारडी पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(क), 20(ब)(2)(क) एवं 29 के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

क्राइम ब्रांच की सामाजिक सुरक्षा शाखा द्वारा की गई इस कार्रवाई को शहर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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