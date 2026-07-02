Published On : Thu, Jul 2nd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

क्राइम ब्रांच यूनिट-2 का बड़ा एक्शन, 5 ग्राम MD बरामद

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नागपुर: शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट-2 ने सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 5 ग्राम एमडी ड्रग्स, दो मोबाइल फोन और एक मोपेड सहित करीब 1.40 लाख रुपये का माल जब्त किया गया है। पुलिस अब मामले के मुख्य सप्लायर ‘गुप्ता’ की तलाश में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच यूनिट-2 की टीम ने अंजुमन कॉलेज के पास हल्दीराम मार्ग पर कार्रवाई की। दो पंचों की मौजूदगी में आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 5 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई गई है।

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सचिन सुनील विश्वकर्मा और जोएब शहाबाज कुरैशी के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से दो मोबाइल फोन और एक मोपेड भी जब्त की है। जब्त किए गए कुल माल की कीमत करीब 1 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच में ‘गुप्ता’ नामक एक कथित सप्लायर का नाम सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही है।

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फिलहाल पुलिस पूरे ड्रग्स नेटवर्क की जांच कर रही है और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

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