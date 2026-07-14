शादी से इनकार पर प्रेमी जोड़े ने खाया ज़हर

नागपुर: नागपुर के वानाडोंगरी इलाके में प्रेम प्रसंग का एक दर्दनाक अंत सामने आया है। परिवारों द्वारा शादी से इनकार किए जाने से आहत एक प्रेमी जोड़े ने कथित तौर पर ज़हरीला पदार्थ खा लिया। इस घटना में 21 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका अस्पताल में उपचार जारी है।
मृतक की पहचान विशाल विलास जवादे (21) के रूप में हुई है। वह मंडप डेकोरेशन का काम करने के साथ-साथ ऑटो रिक्शा भी चलाता था। पुलिस के अनुसार, विशाल का पिछले चार वर्षों से उसी इलाके में रहने वाली 20 वर्षीय युवती के साथ प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे और उन्होंने अपने-अपने परिवारों के सामने अपनी इच्छा भी जताई थी।
बताया जा रहा है कि दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। रविवार को इस मुद्दे को लेकर दोनों परिवारों के बीच बहस भी हुई थी। इसके बाद सोमवार दोपहर दोनों वानाडोंगरी से संगम गांव जाने वाले मार्ग के पास स्थित एक मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपने साथ लाया गया ज़हरीला पदार्थ खा लिया।
ज़हर का असर होते ही विशाल की तबीयत बिगड़ गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने दोनों को तत्काल शालिनीताई मेघे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने विशाल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन रात करीब 11 बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं युवती की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।
घटना की जानकारी मिलते ही एमआईडीसी पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विशाल की मौत की खबर फैलते ही उसके साथी ऑटो चालक अस्पताल पहुंचे और युवती के घर की ओर जाने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिस ने समय रहते मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया।
पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।
गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए बना बाइक चोर, आरोपी गिरफ्तार ...#nagpurnews
सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी के घर में हुई चोरी का खुलासा #NagpurNews #CrimeNews...
गौरक्षण आश्रम के बाहर खड़ी कार का कांच तोड़कर चोरी ...#maharashtranews #vidarbhanews...
इथेनॉल विवाद पर बढ़ा सियासी संग्राम #nagpurnews #ethenol #nitingadkari #bjp #cybercrime #latestnews
स्मार्ट मीटर मुद्दे पर शिवसेना का ज्ञापन ... #maharashtranews #vidarbhanews #nagpurnews #newsupdate
नागपुर स्टेशन पर दर्दनाक हादसा! #NagpurNews #RailwayNews #NagpurRailwayStation #TrainAccident #news