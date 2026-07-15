नागपुर के सेंटर पॉइंट होटल में ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़, गोंदिया के तीन युवक एमडी ड्रग्स के नशे में गिरफ्तार

नागपुर: नागपुर के रामदासपेठ स्थित सेंटर पॉइंट होटल (Centre Point Hotel) में चल रही कथित ड्रग्स पार्टी पर सीताबर्डी पुलिस ने छापा मारते हुए बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान गोंदिया के तीन युवकों को कथित रूप से एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स का सेवन करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से एमडी पाउडर भी बरामद किया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामले के बाद अब पुलिस ड्रग्स की सप्लाई चेन और इससे जुड़े नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई है।
नागपुर में अमली पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीताबर्डी पुलिस को सूचना मिली थी कि रामदासपेठ स्थित सेंटर पॉइंट होटल में कुछ युवक एमडी ड्रग्स की पार्टी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने पंचों की मौजूदगी में होटल पर छापा मारा।
पुलिस के अनुसार, होटल के कमरे में प्रवेश करते ही तीनों युवक कथित रूप से नशे की हालत में मिले। उनकी पहचान गोंदिया निवासी मयंक अग्रवाल, पराग अग्रवाल और कुणाल नखाते के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों को मौके से हिरासत में ले लिया।
तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.640 ग्राम एमडी पाउडर बरामद किया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उन्होंने मिलकर लगभग 2.5 ग्राम एमडी खरीदी थी, जिसमें से कुछ मात्रा का सेवन किया जा चुका था।
इसके बाद पुलिस ने तीनों का मेडिकल परीक्षण कराया तथा उनके रक्त और मूत्र के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
अब सीताबर्डी पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद एमडी ड्रग्स की सप्लाई कहां से हुई, इसके पीछे कौन-सा ड्रग्स रैकेट सक्रिय है और इस मामले में अन्य किन लोगों की भूमिका हो सकती है।
Gujarat Police की हिरासत से आरोपी फरार! #CrimeNews #PoliceCustody #AccusedEscapes #CCTV #ViralNews
Nagpur Urs Procession: नोट उड़ाना पड़ा भारी! #NagpurNews #BabaTajuddin #Urs #FIR #crimenews
Nagpur ATM Loot: 1 घंटे में 2 ATM पर हमला! #nagpurnews #ATMRobbery...
Amravati Murder Case: प्रेम प्रसंग में युवक की बेरहमी से हत्या #amravati...
Nagpur में चाकू की नोक पर लूट! #NagpurNews #BreakingNews #CrimeNews #Loot #Robbery...
Jammu से भागकर Nagpur पहुंचे प्रेमी युगल! #NagpurNews #JammuNews #LoveStory #MissingCase #newsupdate