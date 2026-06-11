नागपूर भाजप कॉर्पोरेटरांचा स्टडी टूर; मुंबई-गोवा येथे शहरी विकासाचा अभ्यास

नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेतील भाजपचे सर्व कॉर्पोरेटर शहराच्या विकासासाठी नवे पर्याय आणि आधुनिक शहरी व्यवस्थापनाची माहिती मिळवण्यासाठी मुंबई आणि गोवा येथील अभ्यास दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. या दौऱ्यादरम्यान विविध विकास प्रकल्प, स्मार्ट सिटी उपक्रम आणि महानगरपालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास केला जाणार आहे.
नागपूर रेल्वे स्थानकावरून विदर्भ एक्सप्रेसने कॉर्पोरेटर मुंबईकडे रवाना झाले. देशातील प्रगत शहरांमध्ये राबविण्यात आलेल्या यशस्वी शहरी विकास मॉडेल्सचा अभ्यास करून त्यातील उपयुक्त बाबी नागपूरमध्ये राबविण्याचा या दौऱ्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
या अभ्यास दौऱ्यात अर्बन प्लॅनिंग, कचरा व्यवस्थापन, डिजिटल प्रशासन, नागरिक सेवा, स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि महानगरपालिका व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूंचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. तसेच मुंबई आणि गोव्यातील विविध विकासकामांचे प्रत्यक्ष निरीक्षणही करण्यात येणार आहे.
महापौर नीता ठाकरे यांनी हा दौरा जनप्रतिनिधींसाठी शिकण्याची आणि नव्या संकल्पना समजून घेण्याची संधी असल्याचे सांगितले. तर कॉर्पोरेटर गणेश चार्लेवार यांनी या दौऱ्यातून मिळणारे अनुभव आणि ज्ञान नागपूरच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या अभ्यास दौऱ्यातून नेमके कोणते नवे मॉडेल आणि कल्पना नागपूरमध्ये आणल्या जातात, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
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