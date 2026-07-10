BBA छात्र देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार, अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच तेज

नागपुर: नागपुर क्राइम ब्रांच की एनडीपीएस (NDPS) यूनिट ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कामठी से एक बीबीए (BBA) छात्र को देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कन्हान से उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया है। अब पुलिस पूरे अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुट गई है।
पुलिस के अनुसार, क्राइम ब्रांच की एनडीपीएस टीम को सूचना मिली थी कि नवीन कामठी क्षेत्र में एक युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर मोहम्मद फरमान मोहम्मद फिरोज शेख (27) को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी बीबीए का छात्र है। पढ़ाई कर रहे युवक के पास से अवैध हथियार मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई। पूछताछ के दौरान फरमान ने अपने साथी शेख हबीब वल्द शेख हुसैन का नाम बताया।
आरोपी की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच ने कन्हान में छापेमारी कर शेख हबीब को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसे यह देशी कट्टा एक ट्रक चालक के माध्यम से मिला था।
इस खुलासे के बाद पुलिस अब हथियार सप्लाई करने वाले पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। जांच का फोकस इस बात पर है कि हथियार कहां से लाए जा रहे थे और इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। क्राइम ब्रांच का कहना है कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचने की संभावना है।
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY
खराब बीज से किसानों पर दोहरी मार #Amravati #Farmers #BadSeeds #CropLoss #MaharashtraNews
ज्ञानगंगा में मस्ती करता भालू वायरल ...#vidharbha #updatenews #latestnews #maharashtranews
नंदिग्राम एक्सप्रेस में हनीमून सजावट वायरल ...#updatenews #latestnews #maharashtra #maharashtranews
कूलर के पानी से शुरु हुआ विवाद, खूनी हमले में बदला #nagpurnews...
कुएं में गिरे तेंदुएका सफल रेस्क्यू #Leopard #LeopardRescue #RescueOperation #ForestDepartment