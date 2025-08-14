नागपूर तिरंग्याच्या रंगात न्हालं; स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला शासकीय इमारतींवर भव्य रोषणाई

नागपूर : स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला नागपूर शहर देशभक्तीच्या भावनेने उजळून निघाले. विधानभवनासह जिल्ह्यातील प्रमुख शासकीय इमारतींना तिरंगी प्रकाशयोजना आणि देखण्या रोषणाईने सजवण्यात आले. भारताच्या राष्ट्रध्वजातील केशरी, पांढरा आणि हिरवा हे रंग इमारतींवर झळकत असून, त्यातून नागरिकांच्या मनात अभिमान आणि उत्साहाची लहर निर्माण झाली आहे.
गुरुवार संध्याकाळपासूनच विधानभवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल भवन, महापालिका मुख्यालय, न्यायालयीन इमारती, तसेच इतर सरकारी कार्यालयांच्या बाह्यभागांवर रंगीबेरंगी दिव्यांची सजावट सुरू झाली. विशेषतः विधानभवनाची तिरंगी प्रकाशयोजना लांबूनच लक्ष वेधून घेत होती. या देखण्या रोषणाईचे दृश्य टिपण्यासाठी अनेक नागरिक आणि पर्यटकांनी मोबाईल कॅमेऱ्यांचा शटर क्लिक केला.
शहरातील मध्यवर्ती भाग, सिव्हिल लाइन्स, महाल आणि इतर भागांतही दुकाने, चौक आणि गल्लीबोळ देशभक्तीच्या सजावटीने उजळले आहेत. विविध संघटनांनी, शाळांनी आणि व्यापाऱ्यांनीही तिरंगा ध्वज, पताका, तसेच तिरंगी लाईट्स लावून वातावरणात देशभक्तीचा रंग भरला आहे.
या रोषणाईमुळे नागपूरकरांच्या मनात स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याचा उत्साह आणखी वाढला असून, आजच्या मध्यरात्रीपासूनच विविध ठिकाणी ध्वजारोहण कार्यक्रम, देशभक्तीपर गीतांचे कार्यक्रम आणि तिरंगा रॅलींची जय्यत तयारी सुरू आहे.