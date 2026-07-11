बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकालकर निकली महिला से ₹17,500 की ठगी, CCTV में कैद हुई वारदात

नागपुर: नागपुर के सदर थाना क्षेत्र में दो अज्ञात ठगों ने बैंक ऑफ इंडिया की किंग्सवे शाखा से ₹50,000 निकालकर बाहर निकली एक 58 वर्षीय महिला को झांसे में लेकर ₹17,500 की ठगी कर ली। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता महाल की निवासी हैं और रेलवे विभाग में कार्यरत हैं। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया की किंग्सवे शाखा से ₹50,000 निकाले थे। बैंक से बाहर निकलते ही दो अज्ञात युवक उनके पास पहुंचे और नोट फटे या खराब होने की बात कहकर उन्हें बातचीत में उलझा लिया।
आरोपियों ने नोट जांचने के बहाने पूरे ₹50,000 अपने हाथ में ले लिए और कथित तौर पर बड़ी सफाई से बंडल में से ₹17,500 निकाल लिए। कुछ देर बाद जब महिला ने पैसे गिने, तब उन्हें ठगी का पता चला।
महिला की शिकायत पर सदर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। मामले की आगे की जांच जारी है।
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