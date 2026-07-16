नागपुर में आयझल फाउंडेशन का महिला सशक्तिकरण अभियान; 203 महिलाओं को मिला स्किल ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र!

नागपुर: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से Ayzal Foundation द्वारा नागपुर के ताजबाग, मानकापुर और कामगार नगर स्थित प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण का समापन किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण पूरा करने वाली 203 महिलाओं एवं युवतियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट और टेलरिंग के साथ-साथ हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद एवं होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के निर्माण, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री का भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे स्वयं का व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
ताजबाग केंद्र की 74, मानकापुर की 69 और कामगार नगर की 60 महिलाओं ने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। संस्था के अनुसार, पिछले चार वर्षों में महाराष्ट्र में 10 हजार से अधिक महिलाओं को विभिन्न निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे अनेक महिलाओं ने स्वरोजगार अपनाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की है।
Ayzal Foundation के “सीखो और कमाओ” मिशन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष यूसुफ उन्नबी खान ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब उसकी महिलाएं शिक्षित, कुशल और आर्थिक रूप से सशक्त हों। उन्होंने कहा कि आज वितरित किए गए 203 प्रमाणपत्र केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि 203 परिवारों के उज्ज्वल भविष्य की नई शुरुआत हैं।
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में नए प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर अधिक से अधिक महिलाओं और युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का अभियान और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।
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