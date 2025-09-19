Published On : Fri, Sep 19th, 2025
नागपुरात थकित मानधनाच्या मागणीसाठी आशा वर्करांचा मोठा आंदोलन; महानगर पालिकेला घेराव

नागपूर: शहरातील आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन (सीआयटीयू) नागपूर जिल्हा अंतर्गत येणाऱ्या शहरी आशा वर्करांनी थकित मानधन, विविध सर्वेक्षणाचे थकित निधी आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये गटप्रवर्तक नेमणुकीसाठी मागणीसाठी मोठा आंदोल केला.

शेकडो आशा वर्करांनी महानगरपालिकेच्या इमारतीसमोर घेराव घालून प्रशासनाला चर्चा करावी लागली. महानगरपालिका आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला बोलावून राज्य व केंद्र सरकारकडून थकित निधी उपलब्ध होईपर्यंत थकित मानधनाची वाटप प्रक्रिया थांबवता येणार नाही असे स्पष्ट केले. मात्र निधी मिळाल्यानंतर दोन्ही दिवसांत थकित मानधन वितरण केले जाईल, तसेच के.टी.नगर आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी समस्या तात्काळ सोडवली जातील, असा आश्वासन शिष्टमंडळाने दिला.

शिष्टमंडळात कॉम्रेड प्रीती मेश्राम, माया कावळे, निलिमा कांबळे, सादिया कुरेशी, मयुरी सुखदेवे आणि शेकडो आशा वर्कर उपस्थित होत्या. राज्यातील आशा वर्कर व गटप्रवर्तकांच्या विविध मागण्यांसाठी नागपूर जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र साठे यांनी स्थानिक आमदार, विधान परिषद सदस्य व मुख्यमंत्री सचिवालय यांना निवेदन सादर केले. तसेच, राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग उर्फ सतीश डागोर यांना निवेदन देण्यात आले आणि मार्ग काढून देण्याचे आश्वासन मिळाले.

राजेंद्र साठे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, ३० सप्टेंबरपर्यंत मानधन न मिळाल्यास १ ऑक्टोबरपासून सर्व आशा वर्कर व गटप्रवर्तक बेमुदत संपावर जाणार आहेत. तसेच, थकित मानधनामुळे आशा वर्करांना उपवासाची पाळी आली असून, मोबाईल रिचार्ज न होणे आणि ऑनलाईन डेटा एंट्री काम बंद राहणे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

