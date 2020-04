मुकेश और नीता अंबानी ने PM-CARES फंड में दिए 500 करोड़

नागपुर – देश में कोरोना वायरस से जंग चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PM-CARES फंड के जरिए लोग भारी संख्या में राशि का योगदान दे रहे हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी इसके लिए 500 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस कदम के लिए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का धन्यवाद किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ‘पूरी रिलायंस टीम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रभावशाली तरीके से अपना योगदान दे रही है. चाहे ये हेल्थकेयर हो या लोगों की मदद करने से हो, ये लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं. मैं मुकेश और नीता अंबानी को PM-CARES फंड में सहयोग करने और उनके कोरोनो वायरस को हराने के लिए किए जा रहे अन्य कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूं.’

The entire Reliance team has been making effective contributions in the fight against COVID-19. Be it in healthcare or assisting people, they have been active.

I thank Mukesh & Nita Ambani Ji for contributing to PM-CARES and for their other work towards defeating Coronavirus. https://t.co/XEcmW6eNmx

— Narendra Modi (@narendramodi) March 31, 2020

इसके बाद रिलायंस फाउंडेशन ने भी पीएम मोदी के इस ट्वीट का उल्लेख करते हुए एक धन्यवाद के प्रतीक को ट्वीट किया है. इस ट्वीट में रिलायंस फाउंडेशन ने लिखा है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के लोग आपके द्वारा हम पर जताए गए विश्वास के लिए कृतज्ञ और प्रेरित महसूस कर रहे हैं. इस संकट की घड़ी में हम आपके और पूरे राष्ट्र के साथ खड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. आपकी उच्च स्तर की राजनीतिज्ञता हम 130 करोड़ भारतीयों को कोविड-19 के खिलाफ जल्द विजय प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से प्रेरित करती है और दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश करती है. जय हिंद