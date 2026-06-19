नागपुरात गर्लफ्रेंडचे शौक पूर्ण करण्यासाठी अल्पवयीनाची चोरी, ६५ हजारांची रोकडसह सोन्याचे टॉप्स लंपास

नागपूर : प्रेयसीचे महागडे शौक पूर्ण करण्याच्या नादात एका अल्पवयीन मुलाने आपल्या साथीदारासह चोरीचा मार्ग स्वीकारल्याची धक्कादायक घटना पाचपावली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली आहे. वृद्ध महिलेच्या घरातून रोकड आणि सोन्याचे दागिने चोरणाऱ्या दोन अल्पवयीन आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून चोरीचा मुद्देमाल तसेच गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकीही जप्त केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लष्करीबाग परिसरात राहणाऱ्या ८५ वर्षीय कौशल्याबाई गणेर यांच्या घरात घुसून आरोपींनी ५० हजार रुपये रोख रक्कम आणि सोन्याचे टॉप्स चोरून नेले होते. घटनेनंतर पाचपावली पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
तपासादरम्यान दोन्ही अल्पवयीन मुलांचा या चोरीत सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले. यापूर्वीही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल असल्याने पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली. चौकशीदरम्यान दोघांनीही चोरीची कबुली दिली.
याशिवाय, गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली दुचाकी नागपूर ग्रामीणमधील पाचगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून चोरी करण्यात आल्याचेही तपासात उघड झाले. संबंधित वाहन पोलिसांनी जप्त केले आहे.
मुख्य आरोपीने चौकशीत धक्कादायक खुलासा करताना सांगितले की, त्याच्या अल्पवयीन प्रेयसीला फिरणे, महागड्या वस्तू खरेदी करणे आणि भेटवस्तूंची आवड होती. तिचे हे खर्च भागवण्यासाठी त्याने मित्राच्या मदतीने चोरीची योजना आखली आणि वृद्ध महिलेच्या घराला लक्ष्य केले.
सध्या पोलिसांकडून दोन्ही अल्पवयीन आरोपींची सखोल चौकशी सुरू असून त्यांचा इतर गुन्ह्यांशी संबंध आहे का, याचाही तपास केला जात आहे.
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