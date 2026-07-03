Published On : Fri, Jul 3rd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

मेयो रिश्वत कांड: डॉ. नंदकिशोर जायसवाल और स्टेनो को जेल, अदालत से नहीं मिली राहत

Watch Live News
Advertisement

नागपुर – इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मेयो) के बहुचर्चित रिश्वत कांड में गिरफ्तार सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. नंदकिशोर कमलनारायण जायसवाल और उनके स्टेनो को अदालत से तत्काल राहत नहीं मिली। दो दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद जिला न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल कस्टडी) में भेजते हुए नागपुर केंद्रीय कारागृह भेजने का आदेश दिया।

जिला न्यायाधीश श्री ग्वालानी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया। आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी भी दाखिल की गई, लेकिन उस पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

Gold Rate
July 02 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 43,100 /-
Gold 22 KT ₹ 1,32,800 /-
Silver/Kg ₹ 2,30,500/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

सरकार की ओर से मुख्य जिला सरकारी वकील नितिन तेलगोटे ने पक्ष रखते हुए जांच की प्रगति और उपलब्ध साक्ष्यों की जानकारी अदालत के समक्ष रखी। वहीं आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मिलिंद तोतरे ने पैरवी की।

रिश्वत मांगने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

Advertisement

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने डॉ. जायसवाल और उनके स्टेनो को मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र जारी करने के एवज में कथित रूप से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता की शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

संपत्ति और वित्तीय लेन-देन की भी जांच

दो दिन की पुलिस रिमांड के दौरान एसीबी ने आरोपियों से पूछताछ के साथ उनके आर्थिक लेन-देन, बैंक खातों, बैंक लॉकर, चल-अचल संपत्तियों तथा अन्य निवेश संबंधी दस्तावेजों की जांच शुरू की है। जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि कथित भ्रष्टाचार से अर्जित धन का निवेश कहां-कहां किया गया और क्या इस मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका है।

मामले की जांच अभी जारी है और एसीबी को उम्मीद है कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

Advertisement
Watch LIVE TV
हुड़केश्वर में प्रतिबंधित गुटखे का जखीरा बरामद #nagpurnews #crime #gutkha #newsupdate

हुड़केश्वर में प्रतिबंधित गुटखे का जखीरा बरामद #nagpurnews #crime #gutkha #newsupdate

EX की दीवानगी में खूनी खेल ! #nagpurnews #murdernews #crime #latestnews #news

EX की दीवानगी में खूनी खेल ! #nagpurnews #murdernews #crime #latestnews #news

‘अजिंक्य योद्धा’ पुस्तक का भव्य प्रकाशन #nagpurnews #latestnews #pustak #devendrafadnavis

‘अजिंक्य योद्धा’ पुस्तक का भव्य प्रकाशन #nagpurnews #latestnews #pustak #devendrafadnavis

विवाहित महिला की मौत पर आक्रोश #maharashtranews #crime #murdermystery #andolan #newsupdate

विवाहित महिला की मौत पर आक्रोश #maharashtranews #crime #murdermystery #andolan #newsupdate

नागपुर में पति की सुपारी देकर हत्या ! #nagpurnews #crime #murdernews #accusedarrested #latestnews

नागपुर में पति की सुपारी देकर हत्या ! #nagpurnews #crime #murdernews #accusedarrested...

दानपेटी चोरी पर भाजपा पर निशाना #maharashtranews #bjp #newsupdate #latestnews

दानपेटी चोरी पर भाजपा पर निशाना #maharashtranews #bjp #newsupdate #latestnews

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges