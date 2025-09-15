मंत्रालय बनावट नोकरी रॅकेट; नागपूरमध्ये दुसरी अटक

नागपूर : राज्य सचिवालयात (मंत्रालयात) बनावट मुलाखती आयोजित करून शासकीय नोकरी मिळवून देण्याच्या आमिषाने लाखो रुपये उकळणाऱ्या टोळीविरोधातील तपासात नागपूर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (EoW) आणखी यश मिळाले आहे. वाठोडा परिसरातील विजय पाटणकर याला अटक करण्यात आली असून हा या प्रकरणातील दुसरा मोठा अटकेचा टप्पा ठरला आहे.
याआधी महालगी नगरचा रहिवासी लॉरेन्स हेन्री (४५) मुख्य सूत्रधार म्हणून मुंबईतून पकडला गेला होता. अजूनही शिल्पा उदापूर (४०), वसंतकुमार ऊर्फ वसंतराव उदापूर (६०), नितीन साठे (४१), सचिन डोलस (४५) आणि बाबर नावाचा शिपाई (५५) यांच्यासह सहा आरोपी फरार आहेत.
ही फसवणूक २०१९ मध्ये उघडकीस आली. सुगाट नगरमधील राहुल तायडे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, कनिष्ठ लिपिकाची नोकरी देण्याचे आमिष दाखवत टोळीने त्यांच्याकडून तब्बल ९.५५ लाख रुपये घेतले. एवढेच नव्हे, तर विश्वासार्हतेसाठी जे.जे. हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय तपासणी आयोजित करण्यात आली आणि मंत्रालयातील बनावट खोलीत खोटी मुलाखत घेण्यात आली. त्यानंतर तायडे यांना बनावट मंत्रालय ओळखपत्रही देण्यात आले होते.
प्राथमिक अंदाजानुसार हा घोटाळा १.५ कोटी रुपयांचा असल्याचे समोर आले होते. मात्र आता पोलिसांच्या तपासात राज्यभरातील डझनभर उमेदवार फसवले गेल्याचे उघड झाले असून एकूण फसवणुकीची रक्कम तब्बल २० ते ३० कोटींपर्यंत जाऊ शकते, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
EoW च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, “अनेक बळी पुढे येत आहेत. नवीन तक्रारी नोंदवल्या जात आहेत. त्यामुळे घोटाळ्याचा खरा आकडा खूप मोठा असण्याची शक्यता आहे.