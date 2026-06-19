नागपुरात २०० रुपयांच्या सुट्ट्यांच्या नादात लॅपटॉप गमावला; ई-रिक्षाचालकानेच साधला डाव

नागपूर : सुट्टे पैसे आणण्यासाठी प्रवाशाला खाली उतरवून त्याचाच विश्वासघात करत लॅपटॉप असलेली बॅग घेऊन पसार झालेल्या ई-रिक्षाचालकाला गणेशपेठ पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपीकडून चोरीचा मुद्देमाल आणि वारदातीत वापरलेली ई-रिक्षाही जप्त करण्यात आली आहे.
गणेशपेठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आशीर्वाद टॉकीज परिसरात ही घटना घडली. रामानंद मिश्रा हे धंतोली येथून ई-रिक्षाने आशीर्वाद टॉकीजजवळ आले होते. प्रवासाचे भाडे ३० रुपये झाल्यानंतर त्यांनी चालकाला २०० रुपयांची नोट दिली. मात्र, सुट्टे पैसे नसल्याचे सांगत चालकाने त्यांना जवळून सुट्टे घेऊन येण्यास सांगितले.
यावेळी चालकाने “बॅग रिक्षातच ठेवा” असे सांगत विश्वास संपादन केला. बॅगेमध्ये लॅपटॉप आणि कंपनीचे महागडे घड्याळ होते. मिश्रा सुट्टे पैसे आणण्यासाठी गेल्यानंतर चालकाची नीयत फिरली आणि त्याने बॅगसह ई-रिक्षा घेऊन तेथून पलायन केले.
परत आल्यानंतर रिक्षा आणि बॅग दोन्ही गायब असल्याचे लक्षात येताच मिश्रा यांनी परिसरात शोधाशोध केली. मात्र काहीच धागादोरा न लागल्याने त्यांनी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
तक्रार मिळताच पोलिसांनी तांत्रिक तपास आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीचा माग काढला. तपासादरम्यान नामंत दगडू शहानी या ई-रिक्षाचालकाला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून चोरीस गेलेली लॅपटॉप बॅग तसेच गुन्ह्यात वापरलेली ई-रिक्षा जप्त करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा पुढील तपास गणेशपेठ पोलीस करत आहेत.
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