नागपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 31 निरीक्षकों के तबादले; कई थानों को मिले नए प्रभारी

नागपुर टुडे – नागपुर शहर पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल ने गुरुवार को पुलिस विभाग में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 31 पुलिस निरीक्षकों के आंतरिक तबादलों के आदेश जारी किए हैं। इस बड़े बदलाव को शहर की कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तबादलों के बाद कई प्रमुख पुलिस थानों, क्राइम ब्रांच इकाइयों और यातायात विभाग में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
पुलिस महकमे में हुए इस फेरबदल को बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण, यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शहर के कई संवेदनशील और व्यस्त थानों में अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कई थानों को मिले नए प्रभारी
तबादला सूची के अनुसार सोनेगांव पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक को वाड़ी पुलिस थाने की कमान सौंपी गई है। वहीं वाड़ी के वरिष्ठ निरीक्षक राजेश तटकरे को क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा में स्थानांतरित किया गया है।
बेलतरोड़ी के वरिष्ठ निरीक्षक मुकुंद कवाडे को लकड़गंज पुलिस थाने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि जूनी कामठी में कार्यरत प्रशांत जुमडे को कोतवाली थाने का प्रभार सौंपा गया है।
मानव तस्करी विरोधी दस्ते में उल्लेखनीय कार्य करने वाली निरीक्षक ललिता तोडासे को गिट्टीखदान पुलिस थाने की जिम्मेदारी दी गई है। राहुल तसरे को सोनेगांव, यूसुफ चांद शेख को यशोधरा नगर तथा ज्ञानेश्वर भेदोडकर को सदर पुलिस थाने का वरिष्ठ निरीक्षक नियुक्त किया गया है।
शहर के सबसे व्यस्त थानों में शामिल सीताबर्डी में सुहास राऊत को वरिष्ठ निरीक्षक बनाया गया है, जबकि रमेश खुणे को सक्करदरा थाने की कमान सौंपी गई है।
क्राइम ब्रांच में नई रणनीति के संकेत
पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी आदेशों में क्राइम ब्रांच की विभिन्न इकाइयों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अपराध नियंत्रण और गंभीर मामलों की जांच को गति देने के उद्देश्य से अनुभवी अधिकारियों को अलग-अलग यूनिटों में नियुक्त किया गया है।
प्रशांत ठवरे को क्राइम ब्रांच यूनिट-1, अतुल मोहनकर को यूनिट-3 और बाबूराव राऊत को यूनिट-4 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर्थिक अपराधों की जांच को मजबूत करने के लिए अरुण क्षीरसागर को आर्थिक अपराध शाखा में पदस्थ किया गया है।
ट्रैफिक विभाग में भी बदलाव
शहर के बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए ट्रैफिक विभाग में भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। अरविंद महर्षि को एमआईडीसी ट्रैफिक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सारंग मिराशी को पुलिस आयुक्त का रीडर नियुक्त किया गया है।
सुनील काकडे को पारडी से ट्रैफिक सेल में भेजा गया है, जबकि संजय खंदाडे को लकड़गंज ट्रैफिक विभाग से एस्कॉर्ट सेल में स्थानांतरित किया गया है।
अन्य प्रमुख तबादले
नंदा मनगटे को एक बार फिर पारडी थाने का प्रभार दिया गया है। प्रमोद पोरे को सक्करदरा से वाठोडा, विजय दिघे को जूनी कामठी, रितेश अहिरे को कोतवाली से बेलतरोड़ी और नितीन चरडे को वाठोडा से भांडेवाड़ी भेजा गया है। इसके अलावा कोतवाली थाने के द्वितीय निरीक्षक का तबादला तहसील थाने में किया गया है।
कानून-व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती
पुलिस विभाग में हुए इस व्यापक फेरबदल को प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि नई नियुक्तियों से अपराध नियंत्रण, जांच की गुणवत्ता, नागरिक संवाद और पुलिसिंग की कार्यक्षमता में सुधार होगा।
विशेष रूप से सदर, सीताबर्डी, बेलतरोड़ी, गिट्टीखदान, वाड़ी, कोतवाली और सक्करदरा जैसे संवेदनशील थानों में अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
नागपुर पुलिस आयुक्तालय के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने पूरे पुलिस महकमे में नई चर्चा छेड़ दी है। अब सभी की निगाहें नए अधिकारियों की कार्यशैली और उनके नेतृत्व में अपराध नियंत्रण तथा नागरिक सुरक्षा के मोर्चे पर होने वाले परिणामों पर टिकी हैं।