नागपूर पोलिसांची मोठी कारवाई; बाप-लेक अटकेत, 25.5 लाखांची एमडी ड्रग्स जप्त

नागपूर : शहरातील अमली पदार्थांच्या अवैध तस्करीविरोधात नागपूर पोलिसांनी मोठी कारवाई करत कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून बाप-लेकाला अटक केली आहे. या कारवाईत सुमारे 25 लाख 50 हजार रुपयांची एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स जप्त करण्यात आली असून या प्रकरणातील आणखी एका आरोपीचा शोध सुरू आहे.
पोलिसांना सोनिया गांधी झोपडपट्टी परिसरात मोठ्या प्रमाणात एमडी ड्रग्स साठवून विक्री केली जात असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यानुसार कोतवाली पोलिसांनी छापा टाकत विजयसिंह राजपूत (वय 58) यांच्या घराची झडती घेतली. या कारवाईदरम्यान पोलिसांना 142 ग्रॅम एमडी ड्रग्स आढळून आली.
तपासात विजयसिंह यांचा मुलगा अभिषेक राजपूत हा फॅब्रिकेशन व्यवसायाच्या आडून अमली पदार्थांचा व्यवसाय करत असल्याचे समोर आले. पोलिसांनी घटनास्थळावरून दोघांनाही ताब्यात घेतले.
चौकशीदरम्यान अभिषेकने ही एमडी ड्रग्स चुलत भाऊ अनिकेत राजपूत याच्या मदतीने मिळवल्याची कबुली दिली. त्यानंतर पोलिसांनी अनिकेतविरुद्ध शोधमोहीम सुरू केली असून तो सध्या फरार आहे.
जप्त करण्यात आलेल्या एमडी ड्रग्सची किंमत सुमारे 25.5 लाख रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी आरोपींविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अमली पदार्थांच्या या रॅकेटशी संबंधित इतर व्यक्तींचाही तपास सुरू आहे.
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