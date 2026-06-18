नागपुरातील धर्मांतरण प्रकरणात मोठी कारवाई; फरार मौलानाचे आत्मसमर्पण, तिन्ही आरोपी जेरबंद

नागपूर : सोनेगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कथित शोषण, ब्लॅकमेलिंग आणि जबरदस्ती धर्मांतर प्रकरणात मोठी घडामोड घडली आहे. या प्रकरणातील फरार असलेल्या तिसऱ्या आरोपी मौलानाने अखेर पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले असून त्याला अटक करण्यात आली आहे.
त्यामुळे आता या प्रकरणातील तिन्ही आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आले आहेत. पीडित महिलेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, तिच्या माजी वर्गमित्रासह इतर आरोपींनी तिला अमली पदार्थ देऊन हॉटेलमध्ये नेले आणि तिच्यावर अत्याचार केला. यानंतर तिचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ तयार करून ते सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत दीर्घकाळ ब्लॅकमेलिंग आणि शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
महिलेने आरोप केला आहे की, आरोपींनी तिच्याकडून लाखो रुपयांची उकळपट्टी केली तसेच धर्मांतरासाठी दबाव टाकला. काही धार्मिक व कथित तांत्रिक विधींच्या माध्यमातून मानसिक छळ केल्याचाही उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी यापूर्वी अय्याज ताज मदारे आणि आमीन शेख यांना अटक केली होती. दरम्यान, फरार असलेला हजरत मौलाना मजरत महमूद मकसूद याने बुधवारी उशिरा रात्री सोनेगाव पोलीस ठाण्यात हजर होत आत्मसमर्पण केले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेत अटक केली.
सध्या तपास पथक मोबाइल चॅट, सीसीटीव्ही फुटेज, बँक व्यवहार आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची सखोल छाननी करत आहे. या प्रकरणात बलात्कार, जबरदस्ती धर्मांतर तसेच काळी जादू प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गुरुवारी तिन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून तपासाला वेग आला आहे.
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY
यशोधरानगर पुलिस की कार्रवाई, 224 ग्राम गांजा जब्त.. #nagpurnews #md #crime #drugs
नागपुर में नकली दवाइयों के कारोबार का बड़ा खुलासा. #nagpurnews #fda #crime
50 हजार के बदले 2 लाख देने का झांसा, सात ठग गिरफ्तार.....
50 हजार के बदले 2 लाख देने का झांसा, सात ठग गिरफ्तार.....
कपिल नगर पुलिस ने 121 ग्राम एमडी पाउडर के साथ एक आरोपी...